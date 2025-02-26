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國科會通過博信生物科技、寶來特等公司 進駐竹科園區投資案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
國科會通過博信生物科技及寶來特等4公司進駐竹科園區投資案。圖為新竹科學園區。本報資料照片
國科會通過博信生物科技及寶來特等4公司進駐竹科園區投資案。圖為新竹科學園區。本報資料照片

國家科學及技術委員會科學園區審議會第22次會議今天在國科會召開，會中通過博信生物科技、台灣寶來特實業、禾達材料科技及德久先進材料竹科分公司等4案，共計核准投資12.7億元，另備查6件廢止投資計畫案、3件增資案及1件增加產品及營業項目案，合計增資8億元。

其中投資金額最高為設立於生醫園區的博信生物科技，投資金額新台幣6億元，主要產品為超音波顯影劑。

本案產品為超音波顯影劑，係運用微氣泡技術進行顯影劑之深度開發，可於超音波造影時增強血流量測訊號，進而解決現有產品在解析度、穿透深度、通用性等項問題。

其次是設立苗栗銅鑼園區的台灣寶來特實業，投資金額5億元，主要產品為電子級氣體及特用化學品。該公司以自有技術製造專業氣體及特用化學品，並具有純化、混合及分裝之整合能力，可滿足客戶客製化需求，產品可供給半導體、太陽能、生化、石化、醫療、學術及一般工業等多元用途使用。進駐科學園區後，公司將聚焦半導體產業需求，挑戰先進製程所需之高門檻產品項目投入研發，持續提供高純度且具客製彈性的產品與及時可靠的技術服務，助力產業實現我國電子級特氣與化學品供應鏈在地化發展的長期目標。

另外，設立於竹南園區的禾達材料，申請投資1億元，投資生產儲能元件電極材料、散熱與電磁波屏蔽材料；德久先進材料竹科分公司則計畫 投資金額0.7億元，生產半導體晶圓用的高階拋光及清洗藥劑。

德久公司也申請進駐科學園區規劃打造研發中心，加大投入矽晶圓先進製程所需拋光液、清洗液產品自主開發，並將垂直整合各項產品原料提高在地化生產比重，以及與國內廠商的深化合作，可進一步提升我國半導體供應鏈韌性與相關人才培育。

半導體 寶來 竹科

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