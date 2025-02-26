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AI時代來臨 緯創董座林憲銘：接單半天內產線就得改完
代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘26日指出，AI產線的變化速度比過去PC設計的變化速度，還快很多，他坦言，過去在產線的規劃上，要從材料的進出來判斷產線的情況，大概每半個月至一個月變化一次，就已經算是變動很快了，不過現在AI時代來臨，產線已經變成上午訂單進來，下午就必須要改變完成，才能即時完成出貨，這也是AI技術對科技產業帶來的一大衝擊。
緯創為輝達代工的GB200 AI伺服器已放量出貨，作為集團總舵手的董事長林憲銘26日將現身宜蘭慈心華德福高中，並以「在變化快速的當代，如何發展前瞻性思維？」為題進行專講。林憲銘指出，目前產能需求的增長速度飛快、已經不是只靠「人海戰術」就能解決的情況了，只能憑藉第一線專業人員的努力，時刻跟上外界的變化，惟有運用「前瞻的思維」才能有效的讓團隊的競爭力有所成長，而這種思維模式的核心，其實就是要在每個當下，都不斷的回頭審視自己、了解現況。
林憲銘分享，自己多年來也都在持續琢磨一件事，就是從頭到腳審視自身「有什麼缺點？」他透露，自己思考多年直至2016年在一場研討會當中聽到了「數位轉型」這個概念後，他的心中才頓時冒出一個肯定的聲言，告訴自己「這個就是答案」，隨後他從2017年開始，往後連續的幾年當中，持續且積極的推動集團轉型，最終團隊也才因此乘上這波高漲的「AI巨浪」。
展望未來，林憲銘指出，自己覺得在「公司的經營」方面，都已經在很正確的道路上在走，未來看起來也都還會繼續成長；而談及自己對「台灣隊」看法，林憲銘也強調，無論是哪個強國，一定都會面臨到世代交替，任何國家「上去下來、上去下來」都是常態，只要底氣準備充足，就不用太過擔心。
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