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中科宣布兩公司進駐台中園區 發揮即時供應鏈反應優勢

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中部科學園區管理局今宣布，經國科會審查通過，今引進睿德系統公司和峰群國際科技公司進駐台中園區，投資總額0.15億元。圖／中科提供
中部科學園區管理局今宣布，經國科會審查通過，今引進睿德系統公司和峰群國際科技公司進駐台中園區，投資總額0.15億元。圖／中科提供

中部科學園區管理局今宣布，經國科會審查通過，今引進睿德系統公司和峰群國際科技公司進駐台中園區，投資總額0.15億元。兩公司長期為多家中科園區廠商提供技術支持與客製化解決方案，進駐中科園區設立生產及服務據點後，預期更可發揮即時供應鏈反應優勢，縮短產品交期及運輸成本，並迅速回應客戶需求。

中科說，睿德系統公司投資0.1億元，開發及提供綠色智慧製造自動化設備及系統整合、碳足跡量化及低碳應用設備與技術服務，透過整廠自動化、單一產線自動化與專用設備自動化，有效提升生產效率與產品品質，同時降低成本與能源消耗。還能結合同步數據監控與大數據分析，協助企業推動數位轉型，打造綠色智慧製造。

睿德系統公司說，睿德擁有智慧綠能與循環經濟等關鍵技術，進駐中科後將持續專注於碳管理與減碳技術，開發各項智能設備，實現高效利用、高效能源管理智慧倉儲等，並針對低碳智慧設備提供創新功能。

峰群國際科技公司投資金額0.05億元，中科分公司說，他們專注提供高精度金屬加工、硬脆材料加工及創新製造等3D列印技術服務，範圍涵蓋半導體、3C電子、汽車、醫療器械及軍工等領域，並積極引進最新3D列印技術，為科學事業提供突破性的產品開發支持與解決方案，協助客戶靈活設計、開發產品，加速創新應用。

中科 半導體

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