科學園區通過8件投資案總額逾33億元 「這公司」投資達6億

國科會科學園區審議會第22次會議今天召開，會中通過8件投資案，其中1件不公開，投資總額達新台幣33.35億元，同時，還有5件增資案，合計增資9.8億元。

國科會指出，有公開的7件核准投資案，包括精密機械的原子精製股份有限公司、睿德系統有限公司；積體電路的台灣寶來特實業股份有限公司銅科分公司、德久先進材料股份有限公司竹科分公司；電腦及周邊的禾達材料科技股份有限公司；生物技術的博信生物科技股份有限公司；其他園區事業的峰群國際科技股份有限公司中科分公司等。

其中，博信生物科技為7件投資案金額最大者、達6億元，將進駐新竹科學園區的生醫園區；國科會表示，博信生物科技主要產品為超音波顯影劑，其產品技術未來將加速台灣醫療影像及藥物遞送技術的發展，有助增強醫師診斷癌症、心血管疾病、非心臟臟器等的造影精確度。

7件投資案中金額次高者為台灣寶來特實業股份有限公司銅科分公司，投資金額5億元，將進駐新竹科學園區銅鑼園區。

國科會表示，台灣寶來特實業股份有限公司為台灣專業從事特殊氣體、特用化學品開發及技術服務的公司，以自有技術製造專業氣體及特用化學品，並具有純化、混合及分裝的整合能力，可滿足客戶客製化需求，產品可供給半導體、太陽能、生化、石化、醫療、學術及一般工業等多元用途使用。

國科會指出，此公司進駐科學園區後，將聚焦半導體產業需求，挑戰先進製程所需的高門檻產品項目投入研發，持續提供高純度且具客製彈性的產品與及時可靠的技術服務，助產業實現台灣電子級特氣與化學品供應鏈在地化發展的長期目標。