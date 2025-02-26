Arm發布全球首個Armv9邊緣AI運算平台 推動物聯網實現新一代效能
矽智財大廠Arm控股今日發布其Armv9邊緣人工智慧 （AI）運算平台，該平台以全新的Arm Cortex-A320 CPU和領先的邊緣 AI 加速器 Arm Ethos-U85 NPU 為核心，可支援運行超過10億個參數的邊緣端AI模型，推動物聯網實現新一代效能。
Arm 資深副總裁暨物聯網事業部總經理Paul Williamson表示，AI的革新已不再侷限於雲端。隨著世界的互聯和智慧化水準的日益提升，從智慧城市到工業自動化，在邊緣端處AI工作負載不僅帶來顯著的優勢，其必要性更是不可或缺。專為物聯網打造的 Armv9 邊緣 AI 運算平台的推出，說明了此一發展趨勢已邁入了重要的里程碑。
Arm強調OEM 廠商正面臨著前所未有的壓力，迫切需要快速推出解決方案，以因應物聯網應用不斷攀升的運算需求，這些需求包括自動駕駛汽車在工廠環境中的精準導航、智慧相機透過軟體升級以靈活調整功能，以及建構能夠提供更自然 AI 互動體驗的人機界面。
Arm強調新型邊緣 AI 運算平台的推出，樹立邊緣運算發展的重要里程碑。Cortex-A320 為物聯網帶來了先進的 AI 功能和開發人員優勢，將 Armv9 架構的功能擴展到高效率的裝置，並提供全面的軟體支援。
此外，該平台所採用的 Armv9.2 架構還為最小的 Cortex-A 裝置帶來了先進的安全功能，例如指標驗證 （PAC）、分支目標識別（BTI）和記憶體標籤擴充（MTE）。這一功能相當重要，因為邊緣裝置通常在暴露的環境中運行並處理敏感性資料。
隨著邊緣 AI 在 Arm 平台上持續整合，這一全新產品的加入，使Arm現已能為物聯網提供最為先進的 Armv9 Cortex 處理器系列，範圍從極致效能到成本和電源受限的裝置。
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