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大宇資攜手輝達 強攻AI機器人市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲研發商大宇資（6111）26日宣布進軍AI機器人市場，其開發團隊透過使用輝達（NVIDIA）邊緣運算技術（Edge Computing），已成功打造出二款AI智慧餐飲機器人，目前已在大宇資旗下餐飲店試營運中，首開國內遊戲業跨足AI機器人產業先例。

據悉，大宇資旗下二款AI智慧餐飲機器人分別為日式拉麵機器人與智慧燒烤機器人，兩者均具備高度自動化的點餐、烹飪與配送功能，且AI能直接在設備端進行高速運算，確保及時處理食材變化、烹飪火侯調整，並可記憶美味，並分析消費者行為。

大宇資指出，「公司將遊戲中累積的AI技術與互動設計經驗，轉化為現實世界的解決方案，我們期待它不僅是一個機器人，更是一個能與人『對話』的智慧夥伴」。

大宇資AI餐飲機器人主要有三大亮點，包括透過AI演算法，控制烹煮時間和溫度，準掌控每一秒的烹煮變化，確保餐點品質與一致性，藉此模擬職人手法，且內建超過20種語言，適合國際化餐廳使用。

最後則是採用採用輝達邊緣運算技術，為烹飪提供強大算力，透過高速圖像辨識，根據食材種類和特性，AI可自動調整燒烤火力和翻轉頻率，讓餐飲自動化設備還能具備智慧學習能力。

大宇資雖長期耕耘遊戲產業，但在去年正式完成對日本知名餐飲集團CSD全資收購，進軍國際餐飲市場，目前已超過100家店，此次選擇在國外發表AI餐飲科技領域的機器人，有助於其餐飲業務發展，並藉此插旗AI機器人市場。

業界分析人士指出，大宇資此一產品反映遊戲產業技術與AI領域的融合趨勢，遊戲技術中的AI、虛擬角色互動以及即時運算等技術，與智慧機器人的開發有諸多共通點，使遊戲企業在AI領域具備競爭優勢。

大宇資去年度營收51.06億元，年增57.8%，創歷史新高。針對本業方面，大宇資新春公布取得S級手機遊戲產品的多地區代理權後，後續也將陸續發布新遊戲進度，藉此穩定推升遊戲業績，為營運再添柴火。

AI 機器人 餐飲業

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