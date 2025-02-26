啓碁前進「MWC 2025」 提出高速連網解決方案

全球通訊廠商啓碁科技（WNC）宣布參與西班牙MWC 2025世界通訊大會。啓碁指出，因應AI浪潮帶來的大量高速數據傳輸需求，展示其先進的通訊技術並提出高速連網解決方案，包含小型基地台、AI伺服器、800G網路交換器；並推出AI加值軟體服務和Wi-Fi Sensing，擴大產品在家庭安全與保健監測功能領域的應用。此外，符合ORAN規範的O-RU系列產品，兼容不同平台，具備開放、彈性整合的特性。啓碁以優異的通訊產品技術和靈活、高速、穩定的產品，搶攻歐洲及全球電信市場。

啓碁表示，小型基地台（Integrated Small Cell），支援3GPP 5G獨立架構組網及TDD（Time Division Duplex） 技術，實現高效頻譜利用；其 4x4 MIMO技術拓展傳輸頻寬，滿足高速連網需求。室外型機種採用高效率的氮化鎵功率放大器，輸出功率可達37 dBm，降低耗能，且提供最佳無線射頻覆蓋率。室內型機種則採用PoE++，簡化電源佈線工作，並可根據場域需求，切換內置天線與外接天線。軟體支援全機種零接觸配置（Zero Touch Provisioning）大幅簡化安裝流程，提升5G專網部署便捷性。

此外，啓碁指出，AI輕薄型伺服器（AI Slim Server）專為高效能Edge AI及5G vRAN應用打造，搭載最新一代Intel® Xeon® D處理器，其QAT（Quick Assist Technology）整合式工作負載加速器能為CPU運行的運算密集型程序提供超高效率的加解密與解壓縮能力。伺服器所有10G乙太網路埠皆支援PTP、SyncE，並可與GNSS全球導航衛星系統時間同步，提供奈秒等級精準對時，適用於港口、機場、智慧工廠其他智慧場域5G專網應用。

啓碁也切入800G網路交換器，採用Broadcom Trident 5-X12解決方案，頻寬為前代Trident 4 兩倍速，且耗能更低。內建AI推論引擎（Inference Engine）可透過封包檢測，預測流量壅塞，並同步結合管控流量演算法，有效降低長尾延遲（long-tail latency），滿足AI數據中心所需的高計算需求。

看準AI加值軟體服務，打造安全居家環境，啓碁表示，AI加值軟體服務透過使用者友善的操作介面，整合AI技術、SON、Wi-Fi Mesh Network和Smart QoS等解決方案，提供寬頻、低延遲及企業級資安的連網環境。Smart QoS系統運用AI自動分類和排序網路流量優先權，優化用戶網路使用體驗。Wi-Fi Sensing技術適用於家庭安全與保健監測功能領域，利用CSI訊號處理及AI學習技術，無需穿戴裝置即可透過Wi-Fi訊號進行人形和動作偵測，提供精準的姿勢、跌倒和其他高解析度動作偵測，如呼吸模式分析，並利用AI模型進行睡眠與健康偵測，打造安全、健康的智慧居家環境。