快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私處照「我們是色色情侶」判賠25萬元

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

啓碁前進「MWC 2025」 提出高速連網解決方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全球通訊廠商啓碁科技（WNC）宣布參與西班牙MWC 2025世界通訊大會。啓碁指出，因應AI浪潮帶來的大量高速數據傳輸需求，展示其先進的通訊技術並提出高速連網解決方案，包含小型基地台、AI伺服器、800G網路交換器；並推出AI加值軟體服務和Wi-Fi Sensing，擴大產品在家庭安全與保健監測功能領域的應用。此外，符合ORAN規範的O-RU系列產品，兼容不同平台，具備開放、彈性整合的特性。啓碁以優異的通訊產品技術和靈活、高速、穩定的產品，搶攻歐洲及全球電信市場。

啓碁表示，小型基地台（Integrated Small Cell），支援3GPP 5G獨立架構組網及TDD（Time Division Duplex） 技術，實現高效頻譜利用；其 4x4 MIMO技術拓展傳輸頻寬，滿足高速連網需求。室外型機種採用高效率的氮化鎵功率放大器，輸出功率可達37 dBm，降低耗能，且提供最佳無線射頻覆蓋率。室內型機種則採用PoE++，簡化電源佈線工作，並可根據場域需求，切換內置天線與外接天線。軟體支援全機種零接觸配置（Zero Touch Provisioning）大幅簡化安裝流程，提升5G專網部署便捷性。

此外，啓碁指出，AI輕薄型伺服器（AI Slim Server）專為高效能Edge AI及5G vRAN應用打造，搭載最新一代Intel® Xeon® D處理器，其QAT（Quick Assist Technology）整合式工作負載加速器能為CPU運行的運算密集型程序提供超高效率的加解密與解壓縮能力。伺服器所有10G乙太網路埠皆支援PTP、SyncE，並可與GNSS全球導航衛星系統時間同步，提供奈秒等級精準對時，適用於港口、機場、智慧工廠其他智慧場域5G專網應用。

啓碁也切入800G網路交換器，採用Broadcom Trident 5-X12解決方案，頻寬為前代Trident 4 兩倍速，且耗能更低。內建AI推論引擎（Inference Engine）可透過封包檢測，預測流量壅塞，並同步結合管控流量演算法，有效降低長尾延遲（long-tail latency），滿足AI數據中心所需的高計算需求。

看準AI加值軟體服務，打造安全居家環境，啓碁表示，AI加值軟體服務透過使用者友善的操作介面，整合AI技術、SON、Wi-Fi Mesh Network和Smart QoS等解決方案，提供寬頻、低延遲及企業級資安的連網環境。Smart QoS系統運用AI自動分類和排序網路流量優先權，優化用戶網路使用體驗。Wi-Fi Sensing技術適用於家庭安全與保健監測功能領域，利用CSI訊號處理及AI學習技術，無需穿戴裝置即可透過Wi-Fi訊號進行人形和動作偵測，提供精準的姿勢、跌倒和其他高解析度動作偵測，如呼吸模式分析，並利用AI模型進行睡眠與健康偵測，打造安全、健康的智慧居家環境。

5G AI

延伸閱讀

宏達電5G專網及邊緣雲VR解決方案 獲日產汽車採用

台灣第5家環亞機場貴賓室落腳松機 道地台灣美食吃得到

聯發科攜愛立信、澳洲電信 登上MWC秀5G SA商用網路

興大獲贈天線電波測試設備 產學協作培育人才

相關新聞

聯電去年度員工酬勞新台幣45.1億元 平均每人可拿34.7萬元

晶圓代工廠聯電（2303）董事會26日通過去年度員工酬勞為新台幣45.1億元，以台灣員工數1.3萬名估算，平均每人可分得...

數發部長黃彥男：Deepseek確實存在個資外洩問題

數位發展部長黃彥男今日表示，中國大陸AI（人工智慧）軟體Deepseek因資安疑慮，已限制公部門及關鍵基礎設施使用。黃彥...

宏達電5G專網、邊緣雲VR解決方案 喜獲日產汽車青睞

全球智慧型手機與虛擬實境平台與生態系統創新設計領導者HTC，旗下致力於5G與未來通訊技術發展的HTC G REIGNS，...

南亞科：大陸產能影響DRAM產業 採差異性經營因應

記憶體廠南亞科總經理李培瑛今天表示，中國大陸動態隨機存取記憶體（DRAM）廠產能已遠大於南亞科，對於南亞科及DRAM產業...

友達鎖定「ACE」菁英招募 助力營運三支柱多元布局

友達（2409）積極推動雙軸轉型，以顯示科技、智慧移動、垂直場域三大永續營運支柱，持續提升創新顯示技術價值，延伸布局多元...

台積電相關投資商機將外溢 趁震盪可留意「這主題」

台積電（2330）亞利桑那州第三廠將於2025年中正式動工，並考慮在美規劃CoWoS封裝廠，外界將此重大決議視為台積電將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。