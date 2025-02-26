宏達電5G專網及邊緣雲VR解決方案 獲日產汽車採用

宏達電（2498）26日宣布，旗下智宏網（HTC G REIGNS），成功向日本知名汽車製造商－日產汽車公司導入「HTC 5G 專網及邊緣雲 VR 解決方案」，此解決方案協助車廠克服傳統設計協作環境的挑戰，建立5G無線VR技術在產業設計領域中的應用。藉此技術，日產汽車的設計團隊得以在高穩定、低延遲與高度安全的沉浸式設計協作環境，提升設計效率，並激發團隊間的創造潛力。

宏達電表示，日產汽車長期運用HTC VIVE VR技術，透過3D數位模型在虛擬實境中模擬車輛外觀與內裝設計，使設計團隊能更直覺地掌握整體造型。隨著設計精細度需求提升與團隊規模不斷擴大，傳統無線通訊技術面臨延遲高、頻寬受限等挑戰，導致畫面不穩定與連線中斷問題頻繁發生。

HTC G REIGNS的「5G 專網及邊緣雲 VR 解決方案」協助日產汽車克服瓶頸，打造一個穩定、高速、低延遲的沉浸式VR 無線設計協作環境。此解方透過5G專網連接 PC 與 VR 頭戴顯示器，確保團隊協作可在無干擾的安全通訊環境中運行，並結合高速通訊與雲端運算技術，提供幾乎零延遲的沉浸式體驗。不僅確保機密數據的安全性，也讓設計團隊能夠即時執行高精密度協作，加速產品開發週期並提升決策品質，為設計流程帶來全新突破。

HTC G REIGNS總經理童子勳表示，HTC G REIGNS 5G 專網整合了遠端串流管理、邊緣運算技術與開放式架構標準，提供高安全性、低建置成本及靈活模組化服務。協助日產汽車設計團隊，建立一個支援高精細3D渲染與流暢操作的安全沉浸式設計協作環境，將數位轉型融入日常營運之中。這項創新技術不僅加速了產品開發週期，更為汽車設計協作溝通帶來全新模式。

「HTC G REIGNS 5G專網及邊緣雲VR解決方案」採用HTC領先業界的5G獨立組網（Standalone, SA）技術，提供端對端專網解決方案，整合遠端串流、邊緣運算技術與高安全性網路防護機制，確保高速傳輸、低延遲與廣連接5G專網環境，為各類終端應用提供支援，適用於即時影像監控、XR應用及4K與8K影音等大流量應用需求。