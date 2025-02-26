寬頻市場熱 大豐電規劃大大寬頻IPO強化策略結盟

有線電視業者大豐電（6184）26日董事會通過決議子公司大大寬頻公司於臺灣證券市場申請掛牌交易的釋股規劃案，大豐電看好，大大寬頻上市（櫃）有助於業務推廣及策略結盟，加速布局寬頻市場。

大豐電指出，為協助子公司大大寬頻股份有限公司營運發展及提升經營管理效益。大大寬頻若能順利完成股票上市（櫃），將有利於業務推展及策略結盟，除對大大寬頻自身形象及業務帶來正面積極效益外，本公司亦可提升轉投資價值，本公司及所有股東將共同受益。

業界分析，大大寬頻近年積極擴大策略結盟，並擴大經營區，未來上市（櫃）可望加速策略結盟腳步，讓夥伴關係更加緊密，進一步搶攻寬頻市場市占率。

大豐電公告表示，參酌申請上市（櫃）相關規定，大大寬頻股票上市（櫃）掛牌時，大豐電及子公司，以及前開公司的董事、監察人、代表人，暨持有前開公司股份超過股份總額10%的股東，與其關係人總計持有大大寬頻的股份不得超過上市（櫃）掛牌時已發行股數70%的規定，但大豐電在大大寬頻掛牌時，直、間接持股仍將超過50%，以保有對大大寬頻之控制力及發揮集團綜效。

根據大豐電資料顯示，大豐電去年底寬頻總用戶數突破17萬戶，更推升寬頻業務收入成長17.6%，貢獻營收占比來到38%，成為營收成長主動能。

大豐電指出，因應人工智慧時代來臨產生之大量算力需求，大豐電旗下「大大寬頻」品牌，主打全區光纖到府（FTTH），覆蓋率已達99.9%，具備上下行對稱頻寬等優勢，成為網路建設不可或缺之助力。

大豐電董事長張銘志表示，大豐電旗下「大大寬頻」是FTTH高速光纖寬頻網路平台運營商，也是國家資訊安全及數位經濟發展的重要基礎建設，更是AI世代資通訊產業發展的核心。

看準雲端運算及雲端存儲為AI產業必要條件，算力輸出則是新興商業模式，寬頻流量及傳輸成為整體產業另一關鍵節點。張銘志表示，大大寬頻經營區為IDC建設熱區，掌握最後一哩路優勢，透過光纖到府的高品質網路傳輸品質與穩定度，將服務對應的伺服器引入機房、串接IDC，轉化為收入動能，有效促進營收提升。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料顯示，固網寬頻方面，COVID-19疫情的爆發成為催化劑，加速民眾對數位應用的使用需求，同時搭配業者推出的多元促銷方案，帶動固網寬頻帳號數成長，截至2024年12月底全台光纖用戶占約446萬戶，有線電視寬頻用戶占236萬戶，寬頻帳號戶數約706萬戶，占整體寬頻帳號數比例18.8%。