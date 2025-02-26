宏達電5G專網、邊緣雲VR解決方案 喜獲日產汽車青睞

全球智慧型手機與虛擬實境平台與生態系統創新設計領導者HTC，旗下致力於5G與未來通訊技術發展的HTC G REIGNS，成功向日本知名汽車製造商－日產汽車有限公司（Nissan Motor Co., Ltd ; 以下簡稱日產汽車）導入「HTC 5G 專網及邊緣雲 VR 解決方案」，此解決方案協助克服傳統設計協作環境的挑戰，建立5G無線VR技術在產業設計領域中的先進示範應用。藉由此創新技術，日產汽車的設計團隊獲得高穩定、低延遲與高度安全的沉浸式設計協作環境，大幅提升設計效率，並激發團隊間的創造潛力。

支援完整終端應用 打造大規模沉浸式設計協作場景

日產汽車長期運用HTC VIVE VR技術，透過3D數位模型於虛擬實境中模擬車輛外觀與內裝設計，使設計團隊能更直覺地掌握整體造型。然而，隨著設計精細度需求提升與團隊規模不斷擴大，傳統無線通訊技術面臨延遲高、頻寬受限等挑戰，導致畫面不穩定與連線中斷問題頻繁發生。

HTC G REIGNS 的「5G專網及邊緣雲VR解決方案」則幫助日產汽車克服所遇瓶頸，打造一個穩定、高速、低延遲的沉浸式VR 無線設計協作環境。此解方透過5G專網連接PC與VR頭戴顯示器，確保團隊協作可在無干擾的安全通訊環境中運行，並結合高速通訊與雲端運算技術，提供幾乎零延遲的沉浸式體驗。不僅確保機密數據的安全性，也讓設計團隊能夠即時執行高精密度協作，加速產品開發週期並提升決策品質，為設計流程帶來全新突破。