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南亞科：大陸產能影響DRAM產業 採差異性經營因應

中央社／ 台北26日電
南亞科總經理李培瑛。記者李孟珊／攝影
南亞科總經理李培瑛。記者李孟珊／攝影

記憶體廠南亞科總經理李培瑛今天表示，中國大陸動態隨機存取記憶體（DRAM）廠產能已遠大於南亞科，對於南亞科及DRAM產業發展確實有影響，南亞科將致力差異性經營因應。

南亞科下午舉行媒體交流會，李培瑛說，中國大陸10多年前發展DRAM，當時業界風聲鶴唳，南亞科也流失很多經理人。

李培瑛表示，中國DRAM廠在2021年前並不影響市場的平衡，不過如今狀況已不一樣，目前中國DRAM廠產能已遠大於南亞科，會對南亞科及DRAM產業造成影響。

他指出，如果沒有中國廠商的產能，市場應已恢復，此外，國際DRAM大廠傳出準備減產，也是受到中國廠商的影響，只是影響是否會持續，仍待進一步觀察。

李培瑛說，南亞科沒有資源大量投資，不可能在資本支出方面競爭，將採取差異性經營因應，力求提升核心價值，希望明、後年能有成績展現。

李培瑛表示，南亞科將進入高階DDR5高密度模組市場、強化低功率及中低容量產品銷售，並擴展客製化業務，幫客戶設計與製造。

他指出，南亞科投入AI邊緣運算記憶體領域已一段時間，包括與下游封測廠福懋科共同建置3D IC多晶片堆疊能力，投資補丁科技，並與策略夥伴合作開發客製化產品，預計2026年底推出新產品。

李培瑛說，DRAM市場朝向正向發展，包括政府刺激方案、產業界產能調整，庫存有機會逐步調整，產品價格有機會逐步好轉，只是上半年仍有壓力。

因應部分產能轉進1B製程技術、新廠營建及研發和一般性資本支出等，南亞科董事會通過資本支出預算以不超過新台幣196億元為上限。2025年1B製程產出位元將占總產出位元比重超過30%。

DRAM 南亞科 李培瑛

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