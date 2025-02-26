友達鎖定「ACE」菁英招募 助力營運三支柱多元布局

友達（2409）積極推動雙軸轉型，以顯示科技、智慧移動、垂直場域三大永續營運支柱，持續提升創新顯示技術價值，延伸布局多元場域應用解決方案，同時在各環節落實ESG作為，貫徹永續經營願景。為加速開創多元解決方案，助力先進顯示持續創造高價值應用，友達攜手達擎等集團企業，於2025年持續鎖定延攬具備「前瞻顯示技術」（Advanced Display Technology）、「車用解決方案」（Car and Mobility Solution）與「垂直場域應用」（Expertise of Vertical Solution）等專業的「ACE」菁英人才，並以豐富的集團化資源與全球布局，賦能人才跨域、跨國、跨界的實力養成。

三大營運支柱實現雙軸轉型 落實企業永續願景

友達所聚焦之ACE人才，呼應其三大營運支柱顯示科技、智慧移動、垂直場域。

顯示科技（Display）：友達擁有堅實顯示技術研發能量，深耕Micro LED等前瞻顯示技術，開發高值化及差異化產品應用，並透過綠色技術研發，提升產品競爭力，期招募具備顯示技術研發熱忱之人才，共同推進前瞻顯示技術發展。

智慧移動（Mobility Solution）：友達在車用中控顯示全球市占領先，亦藉移動領域經驗發揮綜效，開發出創新智慧座艙解決方案；友達自2024年併購德商BHTC，全球據點達14國26城市，為支持友達於全球據點對接國際車廠，將瞄準精通外語、具國際移動意願之電子電機及軟韌體人才，接觸國際趨勢與創新技術，打造全球領先的智慧移動解決方案。

垂直場域（Vertical Solution）：友達子公司達擎專注於透過系統及解決方案，拓展顯示技術於垂直場域應用，包含：智慧零售、智慧醫療以及教育暨企業，透過加值化解決方案，將先進顯示技術與智慧數位解決方案整合於生活應用，期待具備跨域背景、市場洞察及靈活協作力的軟硬整合人才加入，攜手開創多元場域應用。

友達於各場域皆積極響應全球節能減碳趨勢，以綠色科技與行動為實踐，研發低能耗產品，提升製程廢棄物再利用，實現環境與科技的平衡。在轉型之路上，也透過內部培訓及活動，培養全員永續力，使永續DNA深植每位友達員工心中，貫徹永續經營之願景。

集團化資源及全球布局 賦能員工「跨域、跨國、跨界」價值

友達以集團格局與全球化營運，賦能員工跨域、跨國、跨界之實力。在跨域，透過內部「友達大學」提供跨域知識課程、提升專業技能；在跨國，設立全球派駐計畫及GDP全球人才發展計畫（Global talent Development Program），積累跨國視野與經驗；在跨界，友達擁有智慧移動、零售、醫療、教育、綠色能源等跨科技產業界之集團事業平台，創造資源與人才共享、流動的集團生態系統，使員工能夠靈活發展，開拓職涯更多可能，在快速變動的環境中持續成長常保競爭力。

此外，友達致力營造多元、平等、共融的工作環境，如舉辦DEI活動，促進不同背景的員工跨文化交流，增強團隊凝聚力，同時吸引與留任全球人才；亦首創「安家生養照護方案」，以滿足員工在結婚、生育及家庭照顧等不同人生階段的需求，使員工兼顧工作與家庭。不僅受到員工廣泛認可，更獲《HR Asia》2024「亞洲最佳企業雇主獎」及「DEI多元、平等和包容獎」，與104人力銀行「最佳雇主品牌獎」等榮譽。

友達光電2025校園徵才計畫3月正式展開，符合預聘資格的學生有機會獲得簽約金，並在4月底前獲得預聘書，還享有早鳥獎金。在校學生亦可申請「A+種子暑期實習」或「A Pro學期實習」，透過專案式訓練應用所學，提前體驗職場環境，深化專業技能。歡迎具備前瞻顯示技術、車用解決方案及垂直場域應用專業的ACE菁英加入友達，探索未來無限可能