台積電相關投資商機將外溢 趁震盪可留意「這主題」

台積電（2330）亞利桑那州第三廠將於2025年中正式動工，並考慮在美規劃CoWoS封裝廠，外界將此重大決議視為台積電將加速先進製程赴美，但同時也令投資人擔憂是否將影響到台積電的營運成本與公司利潤。野村投信分析，過往經驗顯示台積電赴美設廠對於股價表現可謂短空長多，可聚焦在「創新科技」主題，中長期受惠程度更大。

2020年5月15日台積電首次宣布將於亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠，短期引發市場熱議與擔憂，導致公司股價表現震盪，連帶影響成分占比高的電子指數原地踏步，但加權指數走勢相對穩健，而聚焦創新科技相關族群，如：臺灣創新科技50指數表現更是勝出。

將時間拉長，電子指數回神表現居上，同步帶動以電子股為大宗的加權指數表現走揚，而創新科技指數更是一路遙遙領先，一、三與六個月後的表現分別達+6.63%、+39.15%與+48.27%，相較同期間大盤加權指數的+4.62%、+21.41%與+29.05%，以及電子指數的+4.02%、+29.71%與+38.83%，表現可謂傲視群雄。

世界半導體貿易統計協會（WSTS）預估2025年全球半導體產業產值為美元6,972億元，年增11.2%，成長率低於2024年的19.0%，但連續兩年成長，動能仍強勁。銷售地區方面，美洲與亞太地區成長動能最強，成長幅度達15.4%與10.4%。台灣半導體產業協會（TSIA）預估2025年台灣半導體產業產值為台幣6.18兆元，年增16.2%，因基期墊高，2025年成長率低於2024年的22.4%，連續兩年成長。半導體次產業當中，IC設計、製造、封裝、測試同步成長，IC製造成長19.4%，IC設計成長11.3%，IC封裝與IC測試成長8.9%與9.6%，IC設計與製造仍為台灣半導體產業成長主要動能來源。CSP自研晶片趨勢成型，同時尋找成本解決方案：CSP除了更加依賴Broadcom與Marvell外，也積極入股AI加速器新創公司。因其費用高昂，未來將有望將部分非核心業務交由台廠負責，台系IC設計業者將受惠。

此外，美國為滿足全在AI領域迅速增長的電力需求，並確保美國保持領先地位，美國總統川普簽署行政命令，成立國家能源主導委員會(National Energy Dominance Council,NEDC)。川普表示，AI工廠所需的電力預計將是當前需求的兩倍，NEDC將協助聯邦機構的能源政策，簡化能源許可、生產和分配流程，以加快能源開發速度。美國能源部曾宣布將於2025年第1季和2026年下半年開始建設新的輸電系統，以滿足2030年的需求，根據美國能源部預測2025年到2035年間，美國的跨區域送電網絡容量將增長超過100%，這將推動變壓器需求以每年6%至7%的速度增長，連帶相關線纜也可望增加。