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聯電去年度員工酬勞新台幣45.1億元 平均每人可拿34.7萬元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
晶圓代工廠聯電（2303）董事會26日通過去年度員工酬勞為新台幣45.1億元，以台灣員工數1.3萬名估算，平均每人可分得34.7萬元。圖／路透
晶圓代工廠聯電（2303）董事會26日通過去年度員工酬勞為新台幣45.1億元，以台灣員工數1.3萬名估算，平均每人可分得34.7萬元。圖／路透

晶圓代工廠聯電（2303）董事會26日通過去年度員工酬勞為新台幣45.1億元，以台灣員工數1.3萬名估算，平均每人可分得34.7萬元。

聯電同時決議盈餘分派案，擬每股配發現金股利2.85元，配發率75%左右，依照26日收盤價43.6元計算，隱含現金殖利率達6.5%。

此外，聯電董事會並決議去年盈餘提撥員工酬勞為新台幣45.1億元，以聯電目前台灣員工數1萬3千名估算，平均每人可分得34.7萬元，董事酬勞為新台幣4,500萬元。

進一步來看，聯電董事會通過資本預算執行案為新台幣47.48億元，以供產能建置需求，也捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會新台幣1,629萬元。

新台幣 聯華 聯電

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