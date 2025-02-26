高通推新品牌躍龍 MWC將登場亮相
世界行動通訊大會（MWC）即將於3月初登場，晶片大廠高通搶先暖身宣布，在既有驍龍（Snapdragon）品牌之外，該公司又有全新的品牌Dragonwing（躍龍），搶攻工業與嵌入式物聯網等產品領域。
高通旗下高通技術公司副總裁暨行銷長Don McGuire表示，隨著該公司持續多元化發展，其平台與解決方案的核心要素，包括AI、運算與連接能力，如今比以往更廣泛地影響各行各業。從工業機器人、攝影機、工業手持裝置到無人機等，此產品組合的技術創新跨越多個領域，理應擁有與其價值相匹配的品牌識別。因此Dragonwing不僅僅是一個名稱，更代表該公司推動變革、促進產業成長的承諾。
Don McGuire指出，Dragonwing品牌代表高通的工業與嵌入式物聯網、網路和蜂巢式基礎設施解決方案。尖端的AI技術、高效能低功耗運算，以及卓越的連接能力，均被整合至客製化的硬體、軟體與服務解決方案。
高通認為，Dragonwing與Snapdragon強強聯手，將共同打造強大且專為特定需求設計的產品組合，進一步鞏固該公司在消費性市場與產業領域的領導地位。
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