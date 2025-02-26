快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

高通推新品牌躍龍 MWC將登場亮相

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

世界行動通訊大會（MWC）即將於3月初登場，晶片大廠高通搶先暖身宣布，在既有驍龍（Snapdragon）品牌之外，該公司又有全新的品牌Dragonwing（躍龍），搶攻工業與嵌入式物聯網等產品領域。

高通旗下高通技術公司副總裁暨行銷長Don McGuire表示，隨著該公司持續多元化發展，其平台與解決方案的核心要素，包括AI、運算與連接能力，如今比以往更廣泛地影響各行各業。從工業機器人、攝影機、工業手持裝置到無人機等，此產品組合的技術創新跨越多個領域，理應擁有與其價值相匹配的品牌識別。因此Dragonwing不僅僅是一個名稱，更代表該公司推動變革、促進產業成長的承諾。

Don McGuire指出，Dragonwing品牌代表高通的工業與嵌入式物聯網、網路和蜂巢式基礎設施解決方案。尖端的AI技術、高效能低功耗運算，以及卓越的連接能力，均被整合至客製化的硬體、軟體與服務解決方案。

高通認為，Dragonwing與Snapdragon強強聯手，將共同打造強大且專為特定需求設計的產品組合，進一步鞏固該公司在消費性市場與產業領域的領導地位。

工業機器人 物聯網 高通

延伸閱讀

創鑫智慧聯手高登智慧與超恩 推出一站式生成式AI方案

境內科技基金 跑贏海外型

科技基金題材夯 後市俏

融程電 2024年每股賺7.04元

相關新聞

數發部長黃彥男：Deepseek確實存在個資外洩問題

數位發展部長黃彥男今日表示，中國大陸AI（人工智慧）軟體Deepseek因資安疑慮，已限制公部門及關鍵基礎設施使用。黃彥...

兩頻道換照卻卡在NCC委員不過半 只能拜託平台繼續播

國家通訊傳播委員會（NCC）委員不過半，台灣兒童沒電視節目可看？播放受小朋友喜愛的《汪汪隊立大功》的Nick Jr.跟另...

南亞科：大陸產能影響DRAM產業 採差異性經營因應

記憶體廠南亞科總經理李培瑛今天表示，中國大陸動態隨機存取記憶體（DRAM）廠產能已遠大於南亞科，對於南亞科及DRAM產業...

友達鎖定「ACE」菁英招募 助力營運三支柱多元布局

友達（2409）積極推動雙軸轉型，以顯示科技、智慧移動、垂直場域三大永續營運支柱，持續提升創新顯示技術價值，延伸布局多元...

台積電相關投資商機將外溢 趁震盪可留意「這主題」

台積電（2330）亞利桑那州第三廠將於2025年中正式動工，並考慮在美規劃CoWoS封裝廠，外界將此重大決議視為台積電將...

聯電去年度員工酬勞新台幣45.1億元 平均每人可拿34.7萬元

晶圓代工廠聯電（2303）董事會26日通過去年度員工酬勞為新台幣45.1億元，以台灣員工數1.3萬名估算，平均每人可分得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。