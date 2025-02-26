2024年全球手機面板出貨量年增11.4% 「這陸廠」市占率狂奪近七成

根據集邦科技（TrendForce）發布最新調查，2024年因手機新機銷量成長，以及二手機、整新機需求增加驅動，全球手機面板出貨量年增11.4%、達21.57億片，為近年高峰。預估2025年由於新機需求穩定，手機市場可能回歸供需循環，而二手市場需求預計將持穩或小幅下降，導致手機面板出貨量年減3.2%，為20.93億片。

從五大手機面板廠2024年出貨量與2025年出貨預估來看，京東方（BOE）穩居全球智慧型手機面板出貨量首位，2024年出貨6.13億片，2025年可望達6.3億片，年增2.7%。排名第二的三星顯示（SDC）受惠於蘋果對AMOLED高階面板需求的支持，與自家品牌的使用，2024年出貨3.78億片。但2025年蘋果可能計畫性提高其他供應商的供貨比例，預計將導致SDC的手機面板出貨量小幅下滑至3.65億片，年減3.5%。

惠科（HKC）的a-si LCD出貨量迅速成長後，持續穩定排名第三，憑藉其G8.6世代線的成本優勢，2024年手機面板出貨量為2.28億片。2025年由於華星光電（CSOT）也加入a-si LCD出貨競局，惠科（HKC）可能承壓，預計出貨小幅增加至2.30億片，年增0.7%。

第四名華星光電（CSOT）與手機品牌小米緊密合作，推升2024年出貨達2.15億片，年增率達83.2%；2025年預計將略微增長至2.23億片。排名第五的天馬（Tianma），2024年出貨量為1.58億片，2025年儘管將持續受到LTPS LCD需求下滑影響，但市場對AMOLED需求增加，估計天馬出貨量可望增加10%。

TrendForce指出，2024年手機品牌對於AMOLED面板需求依然強勁，帶動各大面板廠的出貨量持續增加，這項趨勢將延續至2025年。然而，中低階手機所使用的LTPS LCD需求逐漸減弱，以此技術為主的供應商將面臨更大挑戰。