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台積電進駐中油高雄廠...園區汙水廠起死回生 居民抗議

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
中油高雄廠汙水處理場原址旁已大樓林立，今將起死回生，引起居民反彈。圖／郭進和提供
中油高雄廠汙水處理場原址旁已大樓林立，今將起死回生，引起居民反彈。圖／郭進和提供

中油高雄煉油廠遷廠，由台積電等科技廠商進駐，高雄市政府規畫「高雄煉油廠楠梓水資源中心」，將設在以前高雄煉油廠汙水處理場原址，距離旁邊社區僅隔1條6米巷道，引起居民反彈。

高雄市政府經發局規畫「高雄煉油廠楠梓水資源中心」用地，在中油高雄廠未遷廠前，是高雄廠的汙水處理場，經常性的臭味飄散，也是楠梓後勁地區居民不滿中油高雄廠的目標之一，以往才掀起反五輕抗爭運動，迫使中油遷廠。

後勁五里之一的瑞屏里長郭進和得悉，高雄市政府將中油高雄廠汙水處理原址，要設「高雄煉油廠楠梓水資源中心」，直斥「寫的很好聽，說是水資源設置中心，不敢寫汙水處理廠」，根本是掩人耳目的做法。

郭進和說，汙水處理場與後勁地區金田里僅有1牆之隔，隔著加昌路69橫巷的6米小巷，旁邊就是社區大樓，另邊隔著加昌路是新造社區，已經大樓林立，將來楠梓區公所第二行政中心也將設在這裡，而且縣市合併後，這裡已經是高雄市中心地區，市府大筆一揮，不劃為住宅或商辦，反而又要設汙水廠，將給周遭新社區帶來空氣汙染，根本「吃人夠夠」。

高雄市政府經發局訂明天下午，要在後勁聖雲宮，召開「高雄煉油廠楠梓水資源中心設置計畫環境影響」施工前說明會。郭進和認為，只是強行施工的程序；後勁人好不容易才趕走中油的汙染，現在又要蓋汙水廠再汙染，表示「嚴重抗議」。

中油高雄廠遷廠後，原汙水處理場與後勁地區僅一牆之隔，將起死回生，引起居民反彈。圖／郭進和提供
中油高雄廠遷廠後，原汙水處理場與後勁地區僅一牆之隔，將起死回生，引起居民反彈。圖／郭進和提供

中油 水資源 高雄市

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