金寶挺人才 重申「5行動」加盟2025永續行動聯盟

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極推動各項永續發展計劃，團隊26日宣布將再次加入「2025 TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，並持續擁抱人才，帶領團隊邁向更永續的未來。金寶團隊也透過「五大行動」來強調，「人才是企業最寶貴的資產，我們深知唯有打造包容、健康且成長的職場環境，才能讓每位夥伴發揮最大潛能」。

金寶表示，公司很榮幸能在2025年度再次加入「TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，並與眾多企業攜手，實踐在「人才永續」方面的承諾。公司今年，將持續以行動支持實踐人才永續，攜手天下學習、Cheers快樂工作人、人才永續頻道，以及超過400個聯盟夥伴，共同推動倡議，並為每一位工作人創造更好的未來。同時持續透過以下五大行動，持續深化對人才的支持：

1. 意義與價值：

我們堅守「創新、和諧、超越」的企業精神，將永續發展理念融入日常營運，提供員工具意義的工作環境，並積極投身社會公益，為企業與社會共創價值。

2. 多元與包容：

我們致力於打造公平開放的職場，落實多元與共融政策，確保每位員工都能在尊重與平等的環境中發展，並積極推動性別平等及人權保障。

3. 身心與健康：

我們重視員工的全方位健康，提供超越法規標準的健康檢查、駐廠醫師醫療諮詢與安全工作環境，並透過講座及健康資訊電子報，提升員工自主管理健康的意識。

4. 培育與成長：

我們為人才提供多元學習資源，透過系統化的培訓協助員工強化專業能力，鼓勵持續成長，拓展無限可能。

5. 溝通與體驗：