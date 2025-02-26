聯發科推最新一代數據機晶片M90
聯發科（2454）前進世界行動通訊大會（MWC），將大秀新產品與所開發的新技術，26日宣布屆時將推出最新一代5G-Advanced數據機晶片M90。聯發科表示，M90已經通過產業標準測試，將於今年下半年送樣。外界依此推估，該新品應當會於明年正式量產上市。
聯發科由M90晶片為今年MWC打頭陣，目前這一代數據機晶片M80的下載傳輸速度最高為7.91Gbps，而M90則整合AI技術，可提供高達12Gbps的峰值下載傳輸速度。
聯發科指出，M90不僅符合3GPP Release 17及Release 18標準，提供高達12Gbps的下載峰值傳輸速度，並可透過3GPP Release 17 2Tx-2Tx的上傳傳輸切換技術，提升20％的上傳速率。這項方案支援Sub-6GHz與毫米波頻段，並提供5G雙卡雙通、雙數據傳輸功能。
同時，聯發科提到，M90內建其數據通訊AI技術，並能以其中的AI模型提升裝置能效與通訊性能，包含藉由模型識別資料流量，來最佳化裝置的功耗及延遲表現，以及透過辨別裝置的螢幕方向與握持方式，改善網路連線性能。
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