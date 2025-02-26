中華電信董座簡志誠率隊參加MWC 2025領航布局6G x AI

台灣電信領導品牌中華電（2412）董事長簡志誠將帶隊前進參加2025年「世界行動通訊大會」（Mobile World Congress, MWC），中華電信將強打六大主軸，鏈結國際夥伴與台灣產業，展示5G AI及衛星創新應用，深化國際大廠策略合作，洽商低中高軌衛星及國際電信業務合作，拓展商機。

2025年「世界行動通訊大會」（Mobile World Congress, MWC）將於3月3日至6日在西班牙巴塞隆納盛大舉辦，大會主題為「Converge. Connect. Create – 融合、連結、創造」，聚焦5G Inside（5G內化）、AI+（AI深化）、Connect X（萬物連結）、Enterprise Reinvited（企業重塑）、Our Digital DNA（數位基因）及Game Changers（變革創新）等六大面向。

簡志誠率領總公司、三大事業群及三大技術群高階主管前往參與MWC 2025國際盛會，並將於國際舞台展現六大主軸，包含「國際企業：參與台灣館交流與論壇活動，鏈結國際夥伴與台灣產業」、「榮耀品質：榮獲國際專業測速機構獎項認證」、「創新應用：與合作夥伴展示5G AI及衛星創新應用，接軌國際趨勢」、「領航前進：深化與國際大廠策略合作，布局6G x AI新世代」、「科技交流：與國際領導業者交流，探討AI時代產業發展願景」、「業務合作：洽商低中高軌衛星及國際電信業務合作，拓展商機」。

簡志誠表示，中華電信已提前深耕5G-Advanced/6G行動網路演進、IOWN全光雲網及NTN衛星與行動網路整合等先進技術，布局6G x AI科技大未來，除於國際舞台上展現台灣接軌國際的科技能量，也期待本次MWC與國際頂尖企業交流，為台灣帶回重要的通訊前瞻趨勢。

MWC首日（3月3日）中華電信將攜手經濟部產業發展署舉辦「MWC 2025台灣館國際策略夥伴交流會」，促進台灣產業與國際夥伴建立合作商機。中華電信並將參與工業技術研究院籌辦、邀請無線產業領域國際知名媒體RCR Wireless News主持之O-RAN主題論壇，分享中華電信在台灣建立5G O-RAN測試實驗室及應用驗證場域，並助力台廠贏得美國NOFO2促進開放網路商用計畫補助的經驗，展現中華電信與台灣通訊產業的能量。

本次MWC，中華電信將與愛立信聯合展示兩大創新應用，不只連結愛立信和新加坡電信夥伴，在5G 獨立組網（SA）上成功部署5G動態網路切片服務，更融合數位分身、生成式AI技術進行網路管理創新應用。

同時，中華電信將攜手工研院資通所於台灣館展示全球首創基於3GPP NTN（Non-Terrestrial Network）標準通訊協定的高軌衛星端到端雙向視訊通話，實現衛星與5G的深度融合。

在5G領先的基礎下，中華電信持續布局6G x AI新世代。本次於MWC將與諾基亞簽署合作備忘錄，共同制定5G下一步演進策略，聚焦於「AI for 5G-Advanced/6G Network」，透過AI實現無線接取網路的自主網路優化及自動化能源管理；同時，也將與愛立信簽署「5G-Advanced次世代網路演進」合作備忘錄，聚焦5G獨立組網、5G-Advanced網路演進及網路應用程式介面（API）等三大關鍵領域，象徵向6G邁進重要一步。

此外，中華電信將與Microsoft、Google、AWS、Intel、AMD、Cisco、NTT docomo、Fujitsu等國際大廠及電信業者交流AI與電信的結合，探討如何讓通訊網路更智慧、高效；同時，中華電信將參與NGMN（下一代行動網路聯盟）、IOWN GF（創新全光和無線網路論壇）的論壇活動，與全球通訊業界專家匯聚一堂，共同定義下世代網路發展願景。

中華電信持續深耕衛星技術與應用發展，本次將與國際主要衛星業者Eutelsat、Kuiper、SES等多家廠商會面洽談合作機會。同時，中華電信積極拓展國際業務，國際分公司與新成立之歐洲子公司也將一同參加MWC，與國際電信業者T-Mobile、Telefónica、KDDI，及多個國際合作夥伴，洽談擴大合作、共同拓展商機。