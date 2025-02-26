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數發部長黃彥男：Deepseek確實存在個資外洩問題

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位發展部長黃彥男今日表示，中國大陸AI（人工智慧）軟體Deepseek因資安疑慮，已限制公部門及關鍵基礎設施使用。圖／Yahoo TV提供
數位發展部長黃彥男今日表示，中國大陸AI（人工智慧）軟體Deepseek因資安疑慮，已限制公部門及關鍵基礎設施使用。圖／Yahoo TV提供

數位發展部長黃彥男今日表示，中國大陸AI（人工智慧）軟體Deepseek因資安疑慮，已限制公部門及關鍵基礎設施使用。黃彥男指出，Deepseek網頁由中國大陸公司維護，存在中國大陸觀點偏頗問題，若使用者提供資料，可能遭中國大陸監控。

數發部長黃彥男今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊訪問。「數發部進行測試後，確認Deepseek存在資安風險，不符合政府部門使用標準，」黃彥男解釋，「下載過程中可能存在資料外洩問題，因此要求公家機關及關鍵基礎設施不得使用其網頁及App。」

針對是否全面禁止民間使用Deepseek，黃彥男表示，目前限制僅適用於公部門及關鍵基礎設施。若要擴大禁令範圍至民間，需要經立法院修法，或透過個資保護等其他法源進行管制。他指出，南韓已透過個資保護委員會要求下架App。

黃彥男也揭露中國大陸AI技術發展策略，指Deepseek並非依靠大量原始資料訓練，而是在他人訓練成果上進行二次開發。「他們投入大量資源優化技術，因為取得先進晶片困難，」黃彥男分析。

對於未來AI發展，黃彥男認為關鍵在於資料品質而非模型本身。他提到國科會正在推動AI基本法，聚焦於主權AI的資料治理、技術評測及風險分類，強調「資料為王」的理念。

談到台灣AI發展步調，黃彥男表示台灣在硬體領域領先，但大型語言模型（LLM）需要大量資本投入，國外都是大公司跟資本的投入。「數發部正專注於本土資料收集與開放資料（Open Data）整合，為台灣AI發展打好基礎，」他說，「未來AI的關鍵不在模型本身，而在高品質資料，以避免AI產生幻覺或錯誤資訊。」

AI DeepSeek 數發部

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