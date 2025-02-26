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輝達 RTX50 新顯卡上市 帶動電競產品效能革命、預購熱

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

輝達（NVIDIA）新世代NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡上市，帶動電競筆電高效能革命！PChome 24h購物於25日晚間10時開放限量預購搭載最新NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡的電競筆電新品，「電競筆電專區」集結Acer、ASUS、GIGABYTE、MSI四大品牌，共19款配備RTX 5090、RTX 5080、RTX 5070 Ti顯示卡規格的電競筆電機種，搶攻電競旗艦市場商機。

PChome 24h購物指出，近一周（2/17～2/24）站上RTX 50系列顯示卡相關關鍵字的搜尋總量突破20萬次，當中又以「5090」、「5070 Ti」的搜尋量最高。開放新品預購12小時內，以搭載「RTX 5090」旗艦規格的筆電銷量最佳，特別是新品中最高價的機種「MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth（194,900元）」在開賣第一時間吸引多位消費者下單搶購，可見終端消費市場對於新一代顯示卡筆電的密切關注與需求。

此波新品皆搭載AI處理器晶片，預計將推動新一波AI筆電換機潮。PChome 24h購物進一步分析站上「AI PC」銷售趨勢，統計今年1月～2月16日，「AI PC」的銷量對比去年同期大幅成長八倍，且目前占站上整體筆電品類銷售比達30％，顯示消費者對AI技術提升PC效能的高度關注與接受度。

電競筆電 顯示卡

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