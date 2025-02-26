合勤科技參加MWC 2025秀新一代局端到用戶端寬頻方案

合勤科技將於3月3日至6日在西班牙巴塞隆納舉辦的世界行動通訊大會 (MWC 2025) 展示新一代完整的局端到用戶端寬頻連網解決方案。合勤表示，合勤解決方案以超高速、低延遲及永續為核心理念，涵蓋最新5G FWA、Wi-Fi 7及未來光纖技術，協助電信運營商加速布署次世代行動和無線寬頻網路服務。

合勤科技副總鄭獎仁表示，在 AI 、元宇宙、與雲端運算等應用爆發性成長的驅動下，電信運營商正面臨前所未有的挑戰，以滿足連網用戶對高頻寬、低延遲的需求。運營商不僅需要加速光纖與 5G FWA 基礎建設升級，以符合超高速網路政策要求，還需滿足歐盟對永續發展與能源效率的嚴格規範。因應這些挑戰，合勤科技此次於 MWC 展出完整的光纖、5G FWA、Wi-Fi 7 解決方案，協助運營商在光纖基礎設施建設、5G FWA 布署、或混合網路架構之間做出戰略選擇，兼顧覆蓋率與投資回報率，同時確保靈活布署、高效管理與永續運營的競爭力。

合勤科技表示，將展出新一代 5G 3GPP Release17 解決方案，涵蓋戶外型與室內型路由器，並搭載3TX (三傳輸天線)、L4S (低延遲、低封包遺失、可拓展吞吐量)及上行鏈路傳輸切換 (Switched uplink) 技術，有效提升頻寬，降低延遲，提供卓越性能。結合 Wi-Fi 7 Mesh 延伸器，合勤 5G FWA 解決方案滿足電信運營商在次世代寬頻布建上的超高速、低延遲、與全室覆蓋需求。設備的靈活安裝設計進一步協助電信運營商在不同環境需求，快速布署 5G FWA 服務。

此外，隨著電信運營商積極布建光纖及 5G FWA 等寬頻基礎建設，推動用戶對無線端設備的高效能需求。合勤表示，Wi-Fi 7 高頻寬、低延遲特性，使其成為運營商 5G FWA 或光纖寬頻服務的最佳無線方案首選，確保家用戶端享受運營商完整的光纖與 5G 速度優勢，大幅降低客服支援的壓力。

電信運營商在加速光纖網路布建時，往往面臨建設成本、布署靈活性、及未來擴展性等挑戰。合勤科技指出，此次將展示 10G PON 解決方案及未來 50G PON 光纖技術，完整的局端到用戶端的產品組合，協助運營商布建更高效、可擴展的光纖網絡架構。合勤的光纖接入解決方案涵蓋光纖網路頭端設備 (OLT、Whitebox OLT) 及電信級交換器 (Carrier Switches)，透過開放式架構與可擴展設計，運營商能夠靈活應對未來網路技術演進，提升投資回報率，確保長期競爭優勢。

合勤表示，自主開發基於 Linux 的模組化 OPAL 軟體平台，並整合 prpl Foundation 開源架構，推出全新 OPAL 3.0 軟體平台。合勤於 2024 年 Global prpl Summit Paris 發表基於prplMesh 的家用網路解決方案，並領先業界成功展示閘道器與 8 台無線延伸器的即時配對能力，突顯公司在新一代開源軟體平台之創新與領先地位。

另一方面，合勤表示，室內覆蓋解決方案以創新的模組化與高擴展性，提供電信運營商靈活的布署網路服務，卓越的網路覆蓋和效能滿足大樓內的連網布署需求。