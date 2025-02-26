中嘉「SoundBox劇院串流盒」開紅盤 1G申辦量能大增32％

中嘉寬頻表示，去年12月率先推出全台唯一搭載Bang & Olufsen音訊設計的「SoundBox劇院串流盒」，產品上市至今短短2個月即創下亮眼佳績，整體寬頻服務申辦量成長超過一成，新申辦「SoundBox劇院串流盒」方案的用戶高達九成選擇1G高速，帶動1G以上高速率寬頻申辦量大幅增加32%。

同時，中嘉寬頻表示，對老客戶最好，提供既有用戶專屬續約優惠，選擇「SoundBox劇院串流盒」方案續約的用戶佔比高達三成以上；由於「SoundBox劇院串流盒」搭載Bang & Olufsen音訊設計、並支援杜比全景聲、杜比視界，在家就能輕鬆打造出身歷其境般的劇院級觀影體驗，帶動OTT串流影音服務訂閱量顯著提升，OTT串流影音服務單月新增營收直翻近四倍。

另外，中嘉寬頻攜手長期策略夥伴「遠傳電信」合作推廣，即日起消費者可於遠傳電信銷售通路申辦獨家「SoundBox劇院串流盒」產品方案，並於中嘉寬頻經營區內九成以上的遠傳電信門市打造「SoundBox劇院串流盒」實機體驗區，消費者可親身感受搭載Bang & Olufsen音訊設計、支援杜比全景聲的劇院級音質體驗，相關資費方案及體驗門市詳情可至遠傳電信官網查詢。