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趨勢科技啟動2025徵才計畫 校園徵才及暑期實習起跑

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI應用朝多元、成熟化邁進，AI與大數據、網路與資安、科技素養與創造性思維等相關職場技能的重要性也大幅提升。全球網路資安領導廠商趨勢科技持續強化AI驅動的資安平台技術研發，發展緊密扣連AI世代需求的人才招募與培育策略，3月起將啟動2025年度徵才計畫，招募「雲端軟體開發」、「網路軟體開發」、「軟體測試」以及「有AI/機器學習相關技術經驗」的人才，前進校園舉辦3場就業博覽會、6場企業說明會，提供新鮮人訓練計畫與暑期實習機會。

根據世界經濟論壇2025未來工作報告，在未來五年內，AI與大數據、網路與資安、科技素養為成長最快速的三項重要職場能力，而創造性思維、彈性靈活、終身學習等軟實力也是企業衡量人才的重點指標。當今AI已為大勢所趨，許多產業從工作流程優化到創新應用皆已導入AI工具，而伴隨的網路安全與風險管理議題亦不容忽視。面對就業市場，除了專業技術外，求職者更需要保持開放心態、快速適應改變，不斷學習與關注產業趨勢，以提升個人無可取代的職場競爭力。

趨勢科技技術團隊涵蓋資安威脅預測、AI軟體開發、大數據分析、雲端架構、前端設計、使用者經驗等多元專業領域，2025年度徵才計畫開跑，將招募職缺橫跨企業資安防護平台與家用資安守護防詐兩大領域，包含「雲端軟體開發工程師」、「網路軟體開發工程師」、「軟體測試工程師」，以及有雲端軟體開發、軟體開發測試、AI/機器學習相關技術經驗的人才。另外，3月起前進校園，首場企業說明會將於3月3日於中央大學展開，而首場就業博覽會將於3月8日於臺灣大學開跑，全台共計舉辦3場就業博覽會及6場企業說明會，現場將由工程師、技術主管及人資分享職場經驗。同時也將於5月10日舉辦「趨勢體驗日」，邀請青年學子走進辦公室，親身感受趨勢科技創新靈活的企業文化，並一窺AI及雲端技術在資安上的應用。

AI 資安 軟體

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