集邦：去年全球手機面板出貨年增11.4％ 陸廠占比近7成
根據TrendForce最新調查，2024年受到手機新機銷量成長，及二手機、整新機需求增加驅動，全球手機面板出貨量達21.57億片，年增11.4%，為近年高峰。預估2025年由於新機需求穩定，手機市場可能回歸供需循環，二手市場需求預計將持穩或小幅下降，導致手機面板出貨量年減3.2%，為20.93億片。
從五大手機面板廠2024年出貨量與2025年出貨預估來看，京東方（BOE）穩居全球智慧型手機面板出貨量首位，2024年出貨6.13億片，2025年可望達6.3億片，年增2.7%。
排名第二的三星顯示（SDC）受惠於蘋果對AMOLED高階面板需求的支持，與自家品牌的使用，2024年出貨3.78億片。但2025年蘋果可能計畫性提高其他供應商的供貨比例，預計將導致SDC的手機面板出貨量小幅下滑至3.65億片，年減3.5%。
惠科（HKC）的a-si LCD出貨量迅速成長後，持續穩定排名第三，憑藉其G8.6世代線的成本優勢，2024年手機面板出貨量為2.28億片。2025年由於華星光電（CSOT）也加入a-si LCD出貨競局，惠科（HKC）可能承壓，預計出貨小幅增加至2.30億片，年增0.7%。
第四名華星光電（CSOT）與手機品牌小米緊密合作，推升2024年出貨達2.15億片，年增率達83.2%；2025年預計將略微增長至2.23億片。排名第五的天馬（Tianma），2024年出貨量為1.58億片，2025年儘管將持續受到LTPS LCD需求下滑影響，但市場對AMOLED需求增加，估計天馬出貨量可望增加10%。
TrendForce指出，2024年手機品牌對於AMOLED面板需求依然強勁，帶動各大面板廠的出貨量持續增加，這項趨勢將延續至2025年。但因中低階手機所使用的LTPS LCD需求逐漸減弱，以此技術為主的供應商將面臨更大挑戰。
分析各區域面板廠市占情況：因HKC與CSOT快速成長，台系業者的a-Si LCD市占率逐漸縮小。日系面板廠則退出手機市場供應，市占率逐年下滑。相較之下，韓系面板廠憑藉高階柔性AMOLED技術維持在高階手機市場的優勢，2024年市占率約在20%至21%之間。陸系面板廠有中高階AMOLED和低階a-Si LCD需求帶動，快速擴大市占率，2024年達69.8%，2025年可能超過70%，持續在全球智慧型手機供應鏈中扮演關鍵角色。
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