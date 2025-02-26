兩頻道換照卻卡在NCC委員不過半 只能拜託平台繼續播

國家通訊傳播委員會（NCC）委員不過半，台灣兒童沒電視節目可看？播放受小朋友喜愛的《汪汪隊立大功》的Nick Jr.跟另一家MTV Live頻道執照即將在3月7日到期，但NCC發言人黃文哲26日坦言，目前兩家頻道審查過程完整，委員也都同意，但現在委員數不過半，確定無法發出正式執照。為了避免兩個頻道節目「被斷訊」，會先將審議結果函知兩頻道，表示已經通過換照申請，但無法發出正式執照。另外也將通知系統台、MOD等業者，希望業者「體諒NCC一片苦心」，本於「維護消費者權益」盡量維持現狀播出。

黃文哲表示，三位委員和專家學者積極討論，最後還是決定依法行政，兩家頻道經過正當程序層層通過，但申請案現在卡在最後一關，目前NCC要保護頻道業者的信賴利益，因此維持頻道可以繼續播出，並通知系統台、MOD，強調上述的審查結果，盡量維持現狀繼續播出。

根據NCC統計，有37家廣電事業執照上半年將陸續屆期，最先到期的是Nick.Jr.和MTV Live台，目前因NCC委員人數不足，導致無法換照。

NCC表示，雖然頻道沒有執照，系統台也可以停播或改換其他頻道，但依照有廣法29條，系統台的基本頻道變更也是營運的一環，除了變更頻道需要委員會有足夠委員通過外，NCC會「曉諭」系統台，體察現狀、讓頻道正常播出。