美光宣布1γ DRAM 開始出貨 引領記憶體技術突破

美光科技（Micron）26日宣布業界其首款基於第六代（10奈米等級）採 1γ（1-gamma）製程節點的DRAM DDR5記憶體樣品將出貨至生態系統中的合作夥伴和指定客戶進行驗證。

美光表示，1γ DRAM 是美光繼領先業界的 1α（1-alpha）和 1β（1-beta）DRAM製程節點之後，再次樹立的重大里程碑，並將有效賦能雲端、工業與商業消費端及邊緣AI設備（如AI PC、智慧型手機及汽車等）等未來運算平台。美光 1γ DRAM節點將首先應用於其16Gb DDR5 DRAM，之後再陸續整合至美光的記憶體產品組合中，以因應AI產業對高效能、節能記憶體解決方案快速增長的需求。

美光進一步說，此16Gb DDR5產品旨在提供高達9200MT/秒的資料傳輸速率，與前一代產品相比，增速高達15%，功耗則同時降低逾20%。

美光科技執行副總裁暨技術和產品執行長Scott DeBoer強調，美光運用其開發專有DRAM技術的專業知識，搭配EUV微影技術的策略性運用，形成頂尖1γ記憶體的強大產品組合，以推動AI產業生態系統向前邁進。

Scott DeBoer進一步說，1γ DRAM節點可產出更高的位元密度，證明美光傲人的製造實力和效率，使我們能夠擴大記憶體供應，以滿足整體產業持續增長的需求。