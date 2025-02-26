AI建功 台灣大MyVideo 2024年付費用戶年增近30％
台灣大哥大（3045）表示，OTT影音平台百花齊放，單一平台已無法滿足用戶觀看需求，台灣大哥大繼日前策略結盟國際影音平台，首創「影音多享組」訂閱方案，提供Netflix、Max、MyVideo、Disney+與KKBOX等五大影音平台，內容互補性高，且旗下自製影音平台MyVideo擁有原創台劇、環球影業品牌區、BBC PLAYER等獨家內容，並導入AI創新應用，提供個人化內容推薦，透過AI進行畫質和音質提升，大幅提升用戶體驗和黏著度，透過AI技術經典影片修復後平均觀看時長提升20%，此外也積極投入影片多語言AI翻譯，帶動每月活躍用戶數及付費用戶數雙雙年增近30%。
台灣大新媒體事業副總李芃君表示，隨著民眾影視收看習慣改變，OTT TV付費訂閱用戶數量持續增加，全球影音串流市場趨勢從單一平台訂閱轉向多平台組合，台灣大強打四大策略，一、戰略結盟國際影音串流平台，推出「影音多享組」，提供多元內容選擇；二、擴展MyVideo支援裝置，如Google TV Streamer、Chromecast、智慧電視等，輕鬆小螢跨大螢；三、整合旗下OTT服務、5G網路、設備及數位服務，打造「OP響樂生活」一站式娛樂解決方案，家中享受劇院般影視娛樂體驗；四、導入AI應用，透過數據分析，客製化提供推薦片單，逾6成用戶透過個人化版位找到喜愛內容。
連假將至，台灣大表示，提供多元影音內容，申辦Netflix、Max和MyVideo三合一年約方案，只要月付500元，相當於59折優惠，5G指定資費用戶可享Disney+ 兩年請你看（原價每月270元），暢看各大平台精彩內容，包括Netflix最新愛情喜劇《童話故事下集》及韓國年度最佳醫療劇《外傷重症中心》、Disney+ 皮克斯首部原創動畫影集《勝與敗》、Max重磅劇集《白蓮花大飯店》第三季，以及MyVideo獨家上架的泰國年度恐怖片《鬼碟仙》等，一次用戶滿足多元觀影需求。
此外，台灣大表示，即日起，訂閱Netflix、Max和MyVideo三合一年約方案，每月僅需500元，相當於59折優惠。另享KKBOX三個月免費試用；5G指定資費用戶可享Disney+ 兩年請你看（原價每月270元）。Netflix與Max「雙享組合」每月450元，可為用戶節省300元；Netflix與MyVideo的組合每月420元，可為用戶節省210元，優惠高達67折。用戶於優惠期間觀看MyVideo指定專區片單更有機會抽正版周邊及價值萬元的PS5。
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