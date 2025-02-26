瑞士IPC二代接班開啟併購契機？融程電併購吞9億元生意

工業電腦廠融程電訊（3416）併購比自己成立年資更久的37年瑞士集團Primelco System Device AG，取得超過5成持股，並將引進策略投資人，預計最快5月後完成併購作業，融程電今年除有機成長拚雙位數成長，還有新成員年營收8~9億元營收挹注，IPC產業陸續靠併購補足擴張經濟規模需求。

融程電訊是強固電腦與工業顯示器等專業大廠，公司25日宣布已完成併購合意，將以瑞士法郎635萬元，相當於新台幣2.32億元為上限額度內，收購對方Primelco System Device AG旗下兩子公司Primelco System Device及Primelco Visual Data，兩公司年營收約8~9億元規模，約融程的三分之一。

據了解，此次併購由融程電董事長呂谷清主導，Primelco System Device AG是一家37年公司，經營穩健，目前已經傳承到第二代，Primelco System Device及Primelco Visual Data由兩兄弟分別管理，鑑於市場競爭環境日益嚴峻，單打獨鬥經營不易，兩兄弟決與融程電攜手合作，過去Primelco System Device就是融程電的零組件客戶，雙方因此熟識促成契機。

此次併購後，Primelco System Device AG第二代成員也將轉為扮演專業經理人角色，繼續在公司服務，故併購過程沒陣痛期。雙方3月簽約後，預計仍須相關作業時間，預計5~6月完成併購程序，換言之，最快第2季度末融程電可以合併營收。

對於為何僅持股五成多，不完全收購？融程電表示，剩餘股權預計將洽策略投資人接手，雙方將有利於融程電其他面向合作。

Primelco System Device主力為收銀機（POS）系統與周邊經銷商，從印表機、無人自助POS服務系統、條碼機、顯示器等，提供零售業金流硬體解決方案，而Primelco Visual Data是IPC解決方案供應商，提供觸控螢幕PC、工業顯示器、工控主機、工業通訊產品、強固型行動裝置，前者營收約5～6億元，後者近2~3億元，公司穩定獲利，去年約賺6000萬元。

融程電表示，Primelco Visual Data與公司業務互補，客群跟市場不同，雙方具合作綜效，毛利率與融程電相近，而Primelco System Device毛利率約10~20%，該瑞士公司人數僅30人，就能做出8~9億元生意，公司在歐洲也沒有太大的工廠，屬於精兵作業類型。