玩美移動攜手 Inovshop AI 肌膚分析 服務導入亞馬遜首家實體藥妝店
訊連（5203）旗下AI與擴增實境（AR）廠玩美移動26日宣布與Inovshop集團合作，在亞馬遜（Amazon）位於義大利米蘭的首家藥妝店，推出AI肌膚分析服務「Skincare Pro」，將玩美移動的AI技術融入實體藥妝店。
玩美移動的「Skincare Pro」應用程式設置於藥妝店內的專屬區域，透過由Inovshop集團設計並搭配iPad的互動智慧鏡，提供個人化的膚質諮詢服務。該服務透過AI技術，可即時分析多達15項肌膚問題，並生成專屬的膚質檔案，幫助顧客深入了解自己的護膚需求。
同時，這項技術也協助亞馬遜員工以無縫且高效率的方式，根據分析結果向顧客推薦個人化的產品。
Inovshop致力於連接數位與實體零售，藉由此次與亞馬遜的合作，將玩美移動的AI與AR肌膚檢測技術整合至其零售數位化系統與實際顧客體驗中。其中，「Place & Learn」功能讓顧客只需將商品放於裝置感應器的表面，即可立即顯示相關產品資訊，大幅提升購物體驗。
玩美移動與Inovshop攜手合作，打造創新購物之旅，在亞馬遜米蘭首家藥妝店實現技術整合，透過科技強化傳統購物，並走向沉浸式體驗，為零售業樹立新標準。
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