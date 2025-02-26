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創鑫智慧聯手高登智慧與超恩 推出一站式生成式AI方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創鑫智慧聯手高登智慧與超恩公司， 推出企業級一站式生成式AI方案。圖／創鑫智慧提供
創鑫智慧聯手高登智慧與超恩公司， 推出企業級一站式生成式AI方案。圖／創鑫智慧提供

因應工業AI在地端部署的強勁需求，創鑫智慧（Neuchips）今日宣布，旗下Viper系列AI加速卡，將與超恩（Vecow）ECX-3100 RAG超強固工作站結合，透過高登智慧的ShareGuru SLM解決方案，提供高能效、低耗電的軟硬整合式方案，以滿足邊緣端蓬勃發展的生成式AI應用需求。

創鑫智慧執行長劉景慈表示，在德國2025年嵌入式世界展覽會的超恩展位，將可看到Viper AI加速卡的獨特功能，包括在平均僅45W 功耗下支持120億參數模型，在高登智慧ShareGuru SLM解決方案基礎下，輔以創鑫智慧與超恩工業邊緣AI計算系統的協助，將可提供安全且高效的AI處理，以滿足現代工業環境資安相關要求。此一完整解決方案能為企業主管提供即時的業務洞察，協助他們以更低的營運成本做出更快速的決策。

超恩執行副總黃聖凱表示，隨著生成式 AI (GenAI)應用的發表，市場上對Gen AI的需求正快速增長，超恩與創鑫智慧合作開發以RAG為主的先進Gen AI專用軟硬體整合解決方案，讓企業使用者在無需額外進行訓練即能以自然語言利用Gen AI技術提取企業資料庫/商業智能(BI)中最新分析，從而提供更關鍵和高品質如圖表化的結果，加快企業用戶決策過程。相較於傳統以雲端為基礎的GPU解決方案，更具成本效益、紮實的推論性能且低功耗的GenAI工作站的用戶來說，才是至關重要。

高登智慧技術長林志哲表示，高登智慧先進的自然語言處理解決方案，與Viper原生BF16結構化語言模型支持之間的協同，使用原生模型，不需特別壓縮處理，提供高精度的資料庫轉換生成結果，為尋求實施AI驅動數據庫分析的組織創建出強大解決方案，同時保持數據安全並降低運營成本，而這種軟硬體間的整合，展示功率效率、處理能力和安全性之間的完美平衡，特別適合需要本地處理和能源效率的工業和企業應用，可以滿足工業AI在地端部署強勁需求。

AI 雲端 高登

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