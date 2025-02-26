英特爾推出兼具高效能及能源效率的乙太網路解決方案

英特爾（Intel）推出兩大全新乙太網路產品線，Intel Ethernet E830控制器暨網路轉接器以及Intel® Ethernet E610控制器暨網路轉接器，滿足企業、電信、雲端、邊緣、高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）應用日益成長的需求。此新一代解決方案提供強大、高效能的連接能力，同時提升能源效率與安全性，並有效降低總體擁有成本（TCO）。

英特爾網路暨邊緣運算事業群副總裁Bob Ghaffari表示，英特爾透過推出Intel Ethernet E830與E610產品，協助客戶滿足市場對高效能及能源效率解決方案日益成長的需求，最佳化網路基礎架構、降低營運成本，並提升總體擁有成本。

透過結合英特爾最先進的Xeon 6處理器與高效能乙太網路連接技術，英特爾全新乙太網路解決方案為可擴充的資料密集型應用奠定了基礎，協助企業加速創新、降低成本並取得市場競爭優勢。憑藉最新製程節點與乙太網路技術創新，E830與E610產品系列為資料中心與邊緣環境提供顯著的每瓦效能提升，並進一步強化安全性。

乙太網路技術將持續作為現代網路基礎架構基石，隨著AI、虛擬化無線接取網路（vRAN）、5G雲端運算、邊緣和物聯網（IoT）應用的發展，資料與連接需求與日俱增，英特爾乙太網路解決方案可滿足這些與時俱進的需求，包括最佳效能、可擴充性和安全性。

Intel Ethernet E830控制器暨網路轉接器專為高密度虛擬工作負載進行最佳化，提供靈活的連接埠配置、進階時間同步功能和卓越的安全功能。Intel Ethernet E610控制器暨網路轉接器為控制層面操作（Control Plane Operations）提供理想的解決方案。

Intel Ethernet E830產品系列專為虛擬化企業、雲端、電信和邊緣環境中的工作負載所設計，提供兼具高效能、安全及效率的解決方案。其中，支援雙埠25GbE PCIe及符合OCP 3.0標準的網路轉接器率先上市，其他規格將於今年稍晚陸續推出，以滿足各式應用需求。