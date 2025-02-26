快訊

「逢七必變」228七星連珠？2022年那次遇股災…這次2生肖注意車關

桃園某國小成熔爐翻版？綠委曝特教助理員疑霸凌特教生、看女童內衣

目睹浪犬被撞！計程車司機不顧違規下車救狗還跟乘客拜託：能否先去醫院

英特爾推出兼具高效能及能源效率的乙太網路解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾推出兼具高效能及能源效率的乙太網路解決方案。圖／英特爾提供
英特爾推出兼具高效能及能源效率的乙太網路解決方案。圖／英特爾提供

英特爾Intel）推出兩大全新乙太網路產品線，Intel Ethernet E830控制器暨網路轉接器以及Intel® Ethernet E610控制器暨網路轉接器，滿足企業、電信、雲端、邊緣、高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）應用日益成長的需求。此新一代解決方案提供強大、高效能的連接能力，同時提升能源效率與安全性，並有效降低總體擁有成本（TCO）。

英特爾網路暨邊緣運算事業群副總裁Bob Ghaffari表示，英特爾透過推出Intel Ethernet E830與E610產品，協助客戶滿足市場對高效能及能源效率解決方案日益成長的需求，最佳化網路基礎架構、降低營運成本，並提升總體擁有成本。

透過結合英特爾最先進的Xeon 6處理器與高效能乙太網路連接技術，英特爾全新乙太網路解決方案為可擴充的資料密集型應用奠定了基礎，協助企業加速創新、降低成本並取得市場競爭優勢。憑藉最新製程節點與乙太網路技術創新，E830與E610產品系列為資料中心與邊緣環境提供顯著的每瓦效能提升，並進一步強化安全性。

乙太網路技術將持續作為現代網路基礎架構基石，隨著AI、虛擬化無線接取網路（vRAN）、5G雲端運算、邊緣和物聯網（IoT）應用的發展，資料與連接需求與日俱增，英特爾乙太網路解決方案可滿足這些與時俱進的需求，包括最佳效能、可擴充性和安全性。

Intel Ethernet E830控制器暨網路轉接器專為高密度虛擬工作負載進行最佳化，提供靈活的連接埠配置、進階時間同步功能和卓越的安全功能。Intel Ethernet E610控制器暨網路轉接器為控制層面操作（Control Plane Operations）提供理想的解決方案。

Intel Ethernet E830產品系列專為虛擬化企業、雲端、電信和邊緣環境中的工作負載所設計，提供兼具高效能、安全及效率的解決方案。其中，支援雙埠25GbE PCIe及符合OCP 3.0標準的網路轉接器率先上市，其他規格將於今年稍晚陸續推出，以滿足各式應用需求。

Intel 控制器 英特爾

延伸閱讀

台積電、環球晶 認購靚

華碩將前進輝達GTC

美國要求台積電擴大投資、救援英特爾？財經專家：最壞狀況是這個

川普施壓救英特爾…台積電會接手嗎？魏哲家發言透端倪

相關新聞

美中車廠大戰 台積助陣特斯拉 全自駕「開進」大陸

特斯拉全自駕功能（FSD）將開進中國大陸，對標比亞迪「天神之眼」，引爆美中車廠智慧駕駛車大戰。法人分析，特斯拉相關自動駕...

英特爾推出兼具高效能及能源效率的乙太網路解決方案

英特爾（Intel）推出兩大全新乙太網路產品線，Intel Ethernet E830控制器暨網路轉接器以及Intel®...

聯發科推出整合AI技術的5G-Advanced數據機晶片M90

聯發科將於世界行動通訊大會MWC 2025期間推出5G-Advanced數據機方案M90。聯發科表示，M90不僅符合3G...

昕力資訊推企業流程管理平台 digiFlexis 已獲大型保險業者導入

數位轉型軟體廠昕力資訊（7781）26日發表新一代企業流程管理平台（BPM）digiFlexis，已成功協助多家指標性企...

中華電挺女力 推「衡星計畫」

中華電信表示，響應聯合國永續發展目標（SDGs），致力推動職場性平與多元共融，透過「平衡最美力，凝聚多元力」方案，結合「...

旺宏攜國研院 攻3D DRAM

不讓韓、美大廠壟斷AI高頻寬記憶體（HBM）商機，台灣籌組新世代記憶體技術國家隊，旺宏扮先鋒。旺宏昨（25）日宣布，攜手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。