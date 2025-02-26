聯發科推出整合AI技術的5G-Advanced數據機晶片M90

聯發科將於世界行動通訊大會MWC 2025期間推出5G-Advanced數據機方案M90。聯發科表示，M90不僅符合3GPP Release 17及Release 18標準，提供高達12Gbps的下載峰值傳輸速度，並可透過3GPP Release 17 2Tx-2Tx的上傳傳輸切換技術（Uplink TX switching）提升20%的上傳速率。

此款方案支援Sub-6GHz（FR1，最高6CC-CA）和毫米波（FR2，最高10CC-CA）頻段，並提供5G雙卡雙通、雙數據傳輸功能。

聯發科M90內建聯發科技數據通訊AI技術（MediaTek Modem AI，MMAI），並能以其中的AI模型提升裝置能效與通訊性能，包含藉由模型識別資料流量來優化裝置的功耗及延遲表現，以及透過辨別裝置的螢幕方向與握持方式，改善其網路連線性能，來確保使用者的最佳連網體驗。此外，MMAI中的智慧天線（Smart Antenna）技術，則利用AI聚集大量的天線阻抗與數據來訓練高性能模型，讓系統判斷使用者場景準確率達99.5%, 且提升資料傳輸吞吐率高達24%。

聯發科無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙表示，聯發科M90的先進AI技術與5G功能讓OEM廠商能因設計更為彈性，更能提供具差異化的性能表現。此外，M90經高度整合與優化的全方位解決方案，能為各類裝置使用者帶來最佳的使用者體驗。聯發科技長期致力突破5G-Advanced通訊技術，同時也已在著手準備迎向6G變革的下世代解決方案。

聯發科M90同時也整合衛星通訊（非地面網路）技術，包括支援低速率連線應用的3GPP IoT-NTN技術，以及支援高速率連線服務的NR-NTN技術；此舉也體現聯發科技致力於提供超越地面網路的完整通訊解決方案的承諾。

此外，聯發科技M90採用聯發科技UltraSave省電技術。相較於上一代產品，其平均功耗節省高達18%；這不僅延長電池壽命，還優化整體裝置性能。

聯發科強調，公司積極在各領域發展全球行動（蜂巢式）網路合作夥伴生態系統，包含3GPP標準組織、裝置製造商、基礎建設夥伴、營運商、前端與測試設備供應商等。聯發科技M90不僅超越全球行動網路通訊能力的極限，搭載M90的裝置也能無縫整合到世界各地的系統中，為使用者帶來更快、更可靠的新一代5G體驗。