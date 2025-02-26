昕力資訊推企業流程管理平台 digiFlexis 已獲大型保險業者導入

數位轉型軟體廠昕力資訊（7781）26日發表新一代企業流程管理平台（BPM）digiFlexis，已成功協助多家指標性企業完成數位轉型，包括知名影音、大型保險業者，以及政府部門等。

昕力資訊指出，digiFlexis突破傳統BPM限制，首創整合人、文件、流程三大BPM核心功能，產品特色包含智能報表分析、動態表單設計、跨系統API整合等，協助企業打造高效數位化工作環境。

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，在全球化與數位化的雙重挑戰下，企業必須持續調整經營腳步以因應環境變化，在服務客戶的過程中，看到許多企業面臨資訊孤島的挑戰，特別是在跨部門協作上遇到瓶頸。

昕力資訊指出，企業在人力資源越來越寶貴的趨勢下，紛紛開始著手數位轉型的工作，以達到最少人力、最佳效率的目標，但在現今混合辦公的新型態下，傳統的單一功能BPM系統已無法滿足企業全方位的效益需求。

昕力資訊表示，digiFlexis能兼顧人、文件、流程三大管理核心，並打造適合各種規模的企業採用的平台，能因應不同流程需求，組織不同單位間人員協作，並支援行動裝置簽核與彈性通知機制，大幅提升審閱效率。系統全面相容AWS、GCP、Azure雲端環境。

昕力資訊同步發表DigiLism全新的企業應用軟體系列識別系統，系列名稱也一併由原本的DigiFusion改為 DigiLism，以傳遞更清晰的設計理念，並將digiFlexis納入產品家族，加上原有的digiRunner API管理平台、digiLogs日誌管理平台、digiMars大數據管理服務，展現DigiLism數位化的核心理念與思維模式。