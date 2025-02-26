昕力資訊推企業流程管理平台 digiFlexis 已獲大型保險業者導入
數位轉型軟體廠昕力資訊（7781）26日發表新一代企業流程管理平台（BPM）digiFlexis，已成功協助多家指標性企業完成數位轉型，包括知名影音、大型保險業者，以及政府部門等。
昕力資訊指出，digiFlexis突破傳統BPM限制，首創整合人、文件、流程三大BPM核心功能，產品特色包含智能報表分析、動態表單設計、跨系統API整合等，協助企業打造高效數位化工作環境。
昕力資訊總經理葉怡蘭表示，在全球化與數位化的雙重挑戰下，企業必須持續調整經營腳步以因應環境變化，在服務客戶的過程中，看到許多企業面臨資訊孤島的挑戰，特別是在跨部門協作上遇到瓶頸。
昕力資訊指出，企業在人力資源越來越寶貴的趨勢下，紛紛開始著手數位轉型的工作，以達到最少人力、最佳效率的目標，但在現今混合辦公的新型態下，傳統的單一功能BPM系統已無法滿足企業全方位的效益需求。
昕力資訊表示，digiFlexis能兼顧人、文件、流程三大管理核心，並打造適合各種規模的企業採用的平台，能因應不同流程需求，組織不同單位間人員協作，並支援行動裝置簽核與彈性通知機制，大幅提升審閱效率。系統全面相容AWS、GCP、Azure雲端環境。
昕力資訊同步發表DigiLism全新的企業應用軟體系列識別系統，系列名稱也一併由原本的DigiFusion改為 DigiLism，以傳遞更清晰的設計理念，並將digiFlexis納入產品家族，加上原有的digiRunner API管理平台、digiLogs日誌管理平台、digiMars大數據管理服務，展現DigiLism數位化的核心理念與思維模式。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言