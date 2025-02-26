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750元審查費 NCC停徵1年 將重新檢討
國家通訊傳播委員會（NCC）針對民眾網購國外藍牙、WiFi產品祭出收費新規七五○元引發民怨。NCC昨天表示，二月十四日起已同意停徵收取費用一年，且追溯至實施日二月五日，若民眾已先繳費將會退費。目前已啟動法規檢視，重新檢討審查費用的收費對象及金額。
行政院長卓榮泰昨天在立法院答詢表示，NCC本來是決定暫緩，但函請財政部後，財政部尊重NCC停徵，因此NCC的決定就是停徵。
NCC昨晚指出，二月十日宣布暫緩收取郵寄輸入自用兩部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費，並依規費法第十二條規定，向財政部提出申請暫緩收取，並於十四日同意停徵一年。
NCC表示，已經啟動檢視相關法規是否完善，避免不肖業者以自用名義進口未經審驗合格的電信管制射頻器材，重新檢討郵寄輸入自用兩部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費的收費，依比例原則等，針對收費方式與收費對象、數額再進行更周延估算，予以檢討調整。
國民黨立委王鴻薇昨質詢指出，這起事件引發重大民怨，認為政府搶錢太過分。卓榮泰答詢說，春節後有發現這個問題，當天與NCC溝通後，由獨立機關來了解社會反應及大家希望的處置，目前支持NCC的決定。
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