應對川普關稅大刀 台廠策略美、墨製造並行

面對川普政府將對墨西哥加稅，台灣伺服器大廠現階段大多採取美國、墨西哥製造並行策略，主要仍因川普政策不確定性，使台廠除持續按計畫加碼美國當地產能外，原有墨西哥生產據點則保持彈性，讓產能靈活調度。

因應川普2.0時代，緯創採取墨西哥和美國並行策略。緯創（3231）董事長林憲銘指出，今年部分資本支出會用在美國，最近美國政府對於美國製造議題，多少有給一些壓力，緯創在德州和加州都有很好據點，「美國製造對我們困難度不大」，已準備好隨時因應。他坦言，美國政策面變化大，今年2月1日宣布將對加拿大和墨西哥加徵關稅，卻延後一個月。目前看起來，關稅戰略是為了用來達到其他重要目標，關稅應該會一直懸在那裡；一旦要課徵關稅，緯創可在非常短的時間準備好；緯穎指出，因應關稅議題，不排除各種產能調配、生產據點多元化選項。

鴻海集團方面，除原先已有的德州休士頓、威州、加州AI伺服器生產據點外，近期大客戶蘋果對外喊出，將與合作夥伴在休士頓開設先進製造工廠，生產Apple Intelligence伺服器。

儘管鴻海並未證實此事，但業界解讀，目前在休士頓有伺服器廠且具有土地擴充彈性的僅鴻海集團一家，且鴻海過去早已有幫蘋果代工伺服器經驗。

鴻海董事長劉揚偉先前分析，鴻海在墨西哥、美國都有安排，隨著關稅不同，會安排不同產能規畫，關稅影響供應鏈是直接與間接的，鴻海已準備好因應變化。