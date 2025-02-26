台經院長張建一談台積救英特爾…弊大於利
台經院長張建一昨（25）日表示，美國總統川普上任後許多政策都是劍指中國，透過關稅戰確認盟友關係，最棘手的是現在傳出美國政府介入，要求台積電（2330）救援英特爾，這對台灣來說，肯定是弊大於利。
不過張建一觀察，川普總是先講大話，威懾一番，之後再要求對方配合美國政策，政策總是繞來繞去，還要再觀察。
台經院景氣預測中心主任孫明德也說，近期每次美國重要經濟數據一公布，川普政策就會出現轉彎，且到目前為止，川普說得多、做得少，還有不少髮夾彎。
台經院昨日發布元月份三大營業氣候測驗點，在國內製造業方面，受惠於AI與高效能運算商機持續熱絡，供應鏈移轉帶動資通產品出口，令科技業廠商看好當月與未來半年景氣表現，然適逢農曆春節假期縮短工作天數，海外主要市場同步走弱，令傳統產業對當月景氣看法較上月調查相比略為轉差，加上川普推行新關稅政策，讓全球貿易不確定性升高，故傳產多持平看待未來半年景氣表現。
孫明德指出，與川普上一任期相比，台廠多半已做好備援計畫，儘管對當前經濟看法混沌不明，但對未來持續樂觀，整體來說，目前製造業者對景氣看法保守，不過對中長期看法正面。
張建一提到，去年復甦較不理想的傳產，今年由於歐洲、日本景氣將比去年好，這對我國出口歐、日傳產來說，就有迎來景氣春天的機會。不過，由於元月份有春節效應，應待2月數據出爐後，將1、2月數據一同觀察較為精確。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言