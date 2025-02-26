台經院長張建一談台積救英特爾…弊大於利

台經院長張建一昨（25）日表示，美國總統川普上任後許多政策都是劍指中國，透過關稅戰確認盟友關係，最棘手的是現在傳出美國政府介入，要求台積電（2330）救援英特爾，這對台灣來說，肯定是弊大於利。

不過張建一觀察，川普總是先講大話，威懾一番，之後再要求對方配合美國政策，政策總是繞來繞去，還要再觀察。

台經院景氣預測中心主任孫明德也說，近期每次美國重要經濟數據一公布，川普政策就會出現轉彎，且到目前為止，川普說得多、做得少，還有不少髮夾彎。

台經院昨日發布元月份三大營業氣候測驗點，在國內製造業方面，受惠於AI與高效能運算商機持續熱絡，供應鏈移轉帶動資通產品出口，令科技業廠商看好當月與未來半年景氣表現，然適逢農曆春節假期縮短工作天數，海外主要市場同步走弱，令傳統產業對當月景氣看法較上月調查相比略為轉差，加上川普推行新關稅政策，讓全球貿易不確定性升高，故傳產多持平看待未來半年景氣表現。

孫明德指出，與川普上一任期相比，台廠多半已做好備援計畫，儘管對當前經濟看法混沌不明，但對未來持續樂觀，整體來說，目前製造業者對景氣看法保守，不過對中長期看法正面。

張建一提到，去年復甦較不理想的傳產，今年由於歐洲、日本景氣將比去年好，這對我國出口歐、日傳產來說，就有迎來景氣春天的機會。不過，由於元月份有春節效應，應待2月數據出爐後，將1、2月數據一同觀察較為精確。