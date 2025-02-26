聯發科推新品衝5G市占 採台積先進製程生產

經濟日報／ 記者鐘惠玲黃晶琳／台北報導
聯發科。聯合報系資料照
聯發科。聯合報系資料照

聯發科（2454）強化5G手機晶片戰線，昨（25）日一口氣發表天璣7400、天璣7400X與天璣6400等三款新品，搶攻中階與入門5G手機市場。此次聯發科三款新晶片都採用台積電先進製程生產。

聯發科先前已推出旗艦級5G手機晶片天璣9400，後續又推出天璣8400，如今再推出天璣7400、天璣7400X與天璣6400，強化全產品線陣容，外界認為該公司積極鞏固甚至擴大市占的企圖心明顯。

其中，天璣7400及天璣7400X都採用台積電4奈米製程生產，皆整合八核CPU，包含四個主頻最高可達2.6GHz的安謀Cortex-A78核心，以及四個主頻最高可達2.0GHz的安謀Cortex-A55核心，還有安謀Mali-G615 MC2 GPU，強調在遊戲情境下能比同業省14％至36％功耗。

同時，相關新品整合聯發科NPU 650，AI效能較前一代天璣7300提升15％。

聯發科強調，天璣7400系列支援先進的AI相機功能，讓使用者即便在低光環境下也可捕捉清晰圖像。天璣7400X支援雙螢幕翻蓋顯示，讓OEM廠商可更具設計靈活度。

至於瞄準主流市場的天璣6400，八核CPU包含二個主頻最高可達2.5GHz的安謀Cortex-A76核心，以及六個主頻最高可達2.0GHz的安謀Cortex-A55核心，同時搭載安謀Mali-G57 MC2 GPU，採用台積電6奈米生產。

聯發科表示，首款採用天璣7400／天璣7400X的智慧手機預計本季上市；採用天璣6400的智慧手機則已上市。

另外，聯發科將在3月初登場的世界行動通訊大會（MWC 2025）大秀實力，攜手愛立信、澳洲電信秀出5G獨立組網商用網路，適用直播及線上遊戲。

智慧手機 聯發科

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