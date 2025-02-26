特斯拉全自駕登陸 亞光、凌陽同步喊衝

經濟日報／ 記者劉芳妙李孟珊／台北報導

特斯拉可望在大陸市場提供全自動輔助駕駛（FSD），台廠中，鏡頭亞光（3019）及老牌IC設計廠同步受惠。其中，亞光提供特斯拉扮演自駕車「眼睛」的鏡頭，更居關鍵角色，讓特斯拉能達到比「眼觀四面」更精進、達到無死角偵測以防止交通事故發生，落實全自駕環境。

因應車載鏡頭客戶需求，亞光已有菲律賓建立二廠計畫。亞光董座賴以仁透露，菲律賓新廠預計2026下半年投產，除了菲國廠區外，大陸長安廠也有車載產線，估計菲國廠區車載產能將占總體車載產能15%至20%。

賴以仁並未評論單一客戶訂單動態，惟法人點名，除了特斯拉之外，亞光車載客戶也涵蓋歐洲、日本等車廠。亞光大舉擴產，顯示特斯拉等車載客戶需求火熱。

他表示，去年亞光車載鏡頭出貨1,099萬顆，較2023年673萬顆成長63%，車載鏡頭營收占比約13%至14%，較2023年9.6%明顯增長。法人預期，亞光除了是特斯拉車載鏡頭供應商之外，特斯拉在機器人市場大展拳腳，擴大布局，預料亞光同步受惠。

亞光 特斯拉 鏡頭

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