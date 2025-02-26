日月光旗下矽品徵才5,000人 布局先進封裝擴產

日月光投（3711）控旗先進封裝接單火熱，積極擴產，對人才需求孔急，旗下矽品昨（25）日宣布啟動史上最大規模徵才，將招募至少5,000名新血，是矽品現有台灣廠區員工數兩成，當中不乏百萬年薪以上職缺與優渥員工福利，後續不排除要再找更多好手。

法人指出，輝達AI晶片熱銷，主力CoWoS先進封裝夥伴台積電產能供不應求，因而將部份後段的oS製程外包給日月光投控旗下日月光半導體與矽品。其中，矽品oS製程已獲認證，因應客戶端強勁需求，矽品正大舉擴產，此次大徵才，更進一步反映接單熱況。

業界透露，2025年台積電持續倍增CoWoS產能，加速委外封測代工規模，矽品也搭上順風車，不僅原二林廠持續擴大生產基地，近幾年更加速購地擴廠搶單。

矽品擴廠與大徵才概況 圖／經濟日報提供

矽品去年11月先是以37.02億元購入位於雲林斗六的「雲林科技工業區」1.82餘萬坪土地的廠房，接著又在12月中以30.2億元，購入光學元件廠新鉅科位於中科后里七星園區的1.51萬坪土地廠房，動作頻頻。

目前矽品在台中、彰化及新竹等全台各地共有九座生產基地，今年預計有彰化二林P2、P5及P6等三座廠房陸續於第2季及第4季完工投產。另外，虎尾廠及新購入的中科后里七星廠，也都將在上半年裝機生產，今年生產基地將一口氣推升至14座。

另據了解，矽品彰化二林P3廠及雲林斗六廠明年也將陸續完工投產，集團在台生產基地共將達16座。

矽品目前在台灣總員工數約2.5萬人，因應新廠及產能持續開出，招募員工已成為當務之急。根據矽品內部初步規劃，今年預計至少招募5,000名員工，徵才規模為歷年之最，後續不排除還有更多徵才動作。

矽品人力資源處資深處長李森楠表示，矽品二林廠、虎尾廠與后里廠將於今年完工，新廠落成需要各類人才，涵蓋線上作業員、設備維修工程師、製程維修工程師及人事行政等職缺。