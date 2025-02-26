美中車廠大戰 台積助陣特斯拉 全自駕「開進」大陸

經濟日報／ 本報綜合報導
特斯拉全自駕功能（FSD）將開進中國大陸，對標比亞迪「天神之眼」，引爆美中車廠智慧駕駛車大戰。美聯社
特斯拉全自駕功能（FSD）將開進中國大陸，對標比亞迪「天神之眼」，引爆美中車廠智慧駕駛車大戰。美聯社

特斯拉全自駕功能（FSD）將開進中國大陸，對標比亞迪「天神之眼」，引爆美中車廠智慧駕駛車大戰。法人分析，特斯拉相關自動駕駛升級由台積集團助威，包括FSD部分晶片由台積電打造，相關感測封裝由台積電轉投資采鈺提供。

特斯拉25日宣布，已開始為大陸客戶分批更新軟體，升級內容包括推出在城市道路上的Autopilot自動輔助駕駛，以及駕駛室相機等。這項更新意味特斯拉FSD功能已逐步在大陸市場落地。

對於單一客戶議題與市場傳聞，台積電（2330）一貫不予評論。業界傳出，特斯拉FSD晶片升級後，轉用台積電5奈米家族（包含4奈米）製程作為主力生產夥伴，三星則提供舊款特斯拉FSD晶片生產與記憶體部分支援。

特斯拉全自駕登陸 圖／經濟日報提供
特斯拉全自駕登陸 圖／經濟日報提供

特斯拉FSD晶片背後大腦「Dojo超級電腦」主要採用台積電7奈米家族製程，並結合InFO等級系統單晶圓（SoW）先進封裝InFO-SoW提供高速運算客製化需求。此次特斯拉FSD「開進大陸」，台積電扮演要角。

另一方面，自動駕駛技術和先進駕駛輔助系統（ADAS）快速發展，特斯拉推出FSD功能，業界看好推升CMOS影像感測器（CIS）用量激增，采鈺受惠。

業界分析，CIS作為車用鏡頭成像的核心零組件，負責將光訊號轉換為電訊號，並進行類比數位訊號轉換，產生數位影像，實現車輛對周圍環境的感測功能。

采鈺董座關欣曾說，受惠電動車自駕感測技術升級與規格下放，每輛車使用更多的感測器，平價電動車也搭配自動駕駛功能，使得車用影像感測器需求將持續增加，有助采鈺營運。

陸媒報導，特斯拉已開始為大陸客戶分批更新軟體，官網介紹對應至自動變換車道、自動輔助轉向、辨識交通標示等功能，皆為FSD所對應的進階功能。

此次更新還包含駕駛室攝影機的強化，車內後視鏡上方的駕駛艙攝影機，將可以判斷駕駛者的注意力是否集中，並透過警報，提醒駕駛在智慧輔助駕駛系統啟動時將注意力集中在道路上。駕駛室攝影機視訊在車輛內部進行處理，任何人（包括特斯拉公司）均無權訪問。另外，地圖包版本也將更新至CN-2025.8-15218。

不過，想要體驗本次的升級功能，前提是要搭載全新一代自動輔助駕駛硬體HW4.0，並且選裝Autopilot自動輔助駕駛套件。

台積電 特斯拉

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