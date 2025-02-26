中華電挺女力 推「衡星計畫」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信「衡星閃耀計畫」結合講座與工作坊，提升同仁心理安全感與自信心，跨部門交流與成長。中華電信／提供
中華電信「衡星閃耀計畫」結合講座與工作坊，提升同仁心理安全感與自信心，跨部門交流與成長。中華電信／提供

中華電信（2412）表示，響應聯合國永續發展目標（SDGs），致力推動職場性平與多元共融，透過「平衡最美力，凝聚多元力」方案，結合「女力衡星計畫」與完善福利措施，積極提升員工歸屬感，並促進多元連結與社群共融，打造更具包容性的職場環境。

為協助同仁在「自己」、「工作」與「家庭」三大面向取得平衡，中華電信指出，積極推動「女力衡星計畫」，並規劃女性培育方案。2024年舉辦六場「巾幗領袖系列講座」，邀請業界及公司內部女性高階主管分享職涯經驗，鼓勵女性同仁培養領導力，並建立多元的支持網絡。同年推出「衡星閃耀計畫」，結合講座與工作坊，提升女性同仁的心理安全感與自信心，並組建職場女性支持社群，促進跨部門交流與成長。

中華電信表示，設定2030年女性高階主管比例達20%目標，透過領導力培訓與職場支持機制，助力女性同仁職涯發展。

中華電信並打造友善的育兒環境，2024年擴大「育兒減少工時不減薪」政策，育有六歲以下子女的員工每日減少一小時工時，薪資與考績不變。調升生育補助至每胎8萬元，產假延長至91日。為滿足托育需求，在六大都會區設立九處16班「職場互助教保服務中心」，並計劃2025年8月增設二班；還關注不同人生階段的員工需求，推出「老派遊樂園：樂齡關懷系列課程」，透過專業課程協助員工掌握高齡長輩的照護技巧，並開辦「回甘樂活班」，為即將退休同仁提供心理與財務規劃等課程，陪伴迎接人生新階段。

中華電信表示，2024年參與「世界中風日」，推動遠距醫療與健康照護，以科技力促進全民健康；贊助台灣同志運動發展協會，支持「2030 Gay Games」台灣申辦。

中華電信表示，持續推動「女力衡星計畫」，促進跨世代共融，延伸關注員工高齡父母照護需求，以「平衡最美力」為核心，將共融理念深植為企業發展的DNA，營造安心工作的環境，讓員工適性發展，進而提升企業的向心力。

中華電信 職場

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