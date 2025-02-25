台首創跨校AI應用監管課 永齡推16周課程助人才創未來

隨著人工智慧技術的迅速發展，未來職場對於具備AI技術的人才需求大幅增加，因此在學期間接受AI教育的重要性不言而喻。台灣目前雖有專業師資教授AI相關課程，然而這些課程的普及性仍然有限，無法滿足日益增長的學習需求。永齡基金會為進一步提升台灣在人工智慧領域的教育品質，結盟財團法人人工智慧法律國際研究基金會，開設AI應用監管課程大獲好評。

據悉，永齡基金會此次攜手台灣四所知名大學，包含東吳大學、實踐大學、東海大學和中正大學，集結全台灣超過40位來自北中南的人工智慧領域專家學者，聯合開設長達16周的台灣創新「AI未來應用與監管法規探索」的系列課程。而開課首週，便有近百名來自不同科系的學生踴躍參與，展現了對此領域的廣泛興趣與熱情。

此計畫推出的跨科系AI應用與監管課程，將由來自各大學的AI專家授課，預計將涵蓋16周的課程內容。此外，未來課程將轉化為線上開放式學習平台，使更多學生能受益於這一教育資源。該系列課程專注於AI的實際應用與相關監管議題，並涵蓋其他重要AI議題，旨在打造一套完整的AI應用與監管的專業課程體系。

事實上，該課程將以四個主要單元進行設計：

1.AI教育並且如何改變未來職場：分析AI技術如何重新塑造各行各業的工作模式及職場需求。

2.AI與基礎理論和基本應用：介紹AI的基本理論以及實際應用案例，幫助學生建立堅實的理論基礎。

3.AI對法律體系的衝擊：探討AI如何改變法律領域，包括法律資訊處理及自動化契約審查的應用。

4.AI應用：深入了解多種AI應用案例，提升學生面對實際問題的解決能力。

永齡基金會強調，這項計畫不僅將提升學生的專業技能，還將增強台灣在全球AI領域的競爭力。期待透過這一系列課程，為未來人才的培養打下堅實的基礎。