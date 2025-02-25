特斯拉全自駕開進大陸 亞光、凌陽跟著喊衝

特斯拉可望在大陸市場提供全自動輔助駕駛（FSD），台廠中，鏡頭廠亞光（3019）及老牌IC設計廠同步受惠。其中，亞光提供特斯拉扮演自駕車「眼睛」的鏡頭，更居關鍵角色，讓特斯拉能達到比「眼觀四面」更精進、達到無死角偵測以防止交通事故發生，落實全自駕環境。

亞光為特斯拉供應鏈之一，主要供貨車載鏡頭，業界盛傳亞光也提供特斯拉機器人鏡頭，使得亞光近期成為市場當紅炸子雞。

據了解，因應車載鏡頭客戶需求，亞光已有菲律賓建立二廠的計畫。亞光董事長賴以仁透露，菲律賓新廠預計2026下半年投產，除了菲國廠區外，大陸長安廠也有車載產線，估計菲國廠區車載產能將占總體車載產能15%至20%。

賴以仁並未評論單一客戶訂單動態，惟法人點名，除了特斯拉之外，亞光車載客戶也涵蓋歐洲、日本等車廠。亞光大舉擴產，顯示特斯拉等車載客戶需求火熱。

賴以仁表示，去年亞光車載鏡頭出貨量達1,099萬顆，較2023年673萬顆成長63%。去年車載鏡頭營收占比約13%至14%，較2023年9.6%明顯增長。法人預期，亞光除了是特斯拉車載鏡頭供應商之外，特斯拉在機器人市場大展拳腳，擴大布局，預料亞光同步受惠。

賴以仁表示，今年整體營運在數位相機、車載、影像感測器（CIS）等持續成長下，力拚今年營運優於去年。

另一方面，特斯拉運用百度龐大且完善的大陸在地圖資系統，部署自身全自動駕駛系統，凌陽（2401）與百度合作密切，是百度地圖投放在車用螢幕的供應商，在百度系統出貨給特斯拉，凌陽將同步搶食特斯拉前進大陸自駕車市場商機。

凌陽近年積極布局車用，鎖定車用資訊娛樂系統與先進駕駛輔助系統（ADAS）等領域，其中，Display Audio晶片可將手機連結至汽車中控台，實現一機多螢幕的應用，當前已切入大陸汽車大廠，並導入量產，在智慧座艙的市占率也持續攀升。

特斯拉25日宣布，已開始為中國大陸客戶分批更新軟體，升級內容包括推出在城市道路上的Autopilot自動輔助駕駛，以及駕駛室相機等。這項更新意味特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）功能已逐步在大陸市場落地。

陸媒報導，特斯拉已開始為大陸客戶分批更新軟體，官網介紹對應至自動變換車道、自動輔助轉向、辨識交通標示等功能，皆為FSD所對應的進階功能。

此次更新還包含駕駛室攝影機的強化，車內後視鏡上方的駕駛艙攝影機，將可以判斷駕駛者的注意力是否集中，並透過警報，提醒駕駛在智慧輔助駕駛系統啟動時將注意力集中在道路上。駕駛室攝影機視訊在車輛內部進行處理，任何人（包括特斯拉公司）均無權訪問。另外，地圖包版本也將更新至CN-2025.8-15218。

不過，想要體驗本次的升級功能，前提是要搭載全新一代自動輔助駕駛硬體HW4.0，並且選裝Autopilot自動輔助駕駛套件，且是選裝價為人民幣6.4萬元（約新台幣29萬元）的完全自動駕駛能力版本。