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宏碁施振榮4月將開課！找5大咖助解惑 首場緯穎董座助陣

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
宏碁創辦人施振榮。記者吳康瑋／攝影
宏碁創辦人施振榮。記者吳康瑋／攝影

品牌大廠宏碁（2353）創辦人施振榮近年積極倡導「王道思維」，由他所創建的「王道經營學堂」近日也宣布，時序進入了2025年，全球市場仍受到美國關稅、AI人工智慧、美中貿易戰等題材帶來或多或少的影響，團隊為協助業者化解經營上的各項挑戰，將自4月起連續規劃多場「王道企業家薪傳匯」，該活動由施振榮親自主持、並找多位大咖來助陣，外傳首場來賓將是緯穎（6669）董座洪麗寗，引發關注。

王道經營學堂表示，人才的培育與發展是企業領導人最重要的責任。團隊為了實際協助企業領導者們，能過關斬將、解決所有經營上遇到的困難及挑戰，籌備了「王道企業家薪傳匯」活動，提供夥伴們一個深入思辨與實務交流的高端學習平台。期許能藉此帶著大家贏得挑戰，並通過專業引導與互動，啟發更高層次的經營智慧與領導思維。

王道經營學堂說明，「2025王道企業家薪傳匯」是一個獨特且有效的領導人學習活動，可深入探討企業經營所面對的議題，帶著目前經營管理的挑戰或問題，透過引導者與學員間互動的交流、成功解惑，並提升領導的思維與經營智慧。活動將由施振榮擔任主持人，另邀請學者與實務企業家擔任共同主持人，不只「薪傳」，更是「心傳」,分別以五大經營主題進行深度的研討與交流。

據悉，課程主軸將聚焦在「領導、策略、全球化、創新、永續」等五大主題，團隊希望提供企業領導人一種全新的策略視野與經營思維，並為所有與會人員帶來全新的經營視野與解決方案。這次活動邀請的企業家名單也正式出爐，依序為：緯穎董事長洪麗寗、大聯大（3702）投資控股副董事長葉福海、巨大（9921）集團董事長杜綉珍、大小創意集團創辦人姚仁祿、雲朗國際董事長盛治仁，吸引市場關注。

宏碁創辦人施振榮。記者吳康瑋／攝影
宏碁創辦人施振榮。記者吳康瑋／攝影

企業家 施振榮 董事長

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