電腦展5/20登場科技大咖秀AI趨勢 即日起開放預登

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月20日登場，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也將來台與會，外貿協會今天表示，今年展覽聚焦智慧運算和機器人等3主題，匯聚全球科技巨頭，大秀AI科技實力，即日起開放觀展報名。

輝達海外總部選址進度備受關注，黃仁勳今年1月曾表示，輝達正在尋覓合適地點，可能會在今年COMPUTEX宣布一些事，也讓黃仁勳5月訪台行程增添不少想像。

外貿協會今天發布新聞稿表示，COMPUTEX 2025將聚焦「智慧運算和機器人」、「次世代科技」及「未來移動」3大主題，邀集華碩、宏碁、微星、技嘉、明基電通、聯發科、鴻海、和碩、德商鐠羅工匠、雲達、雙鴻、英特爾、瑞昱、研華、威剛和緯穎等企業共襄盛舉。

貿協表示，今年有近1400家海內外科技大廠參與，使用4800個攤位、高達8萬平方公尺的展示面積，與來自世界各地的科技專家、創投企業、專業買主及國內外媒體一起見證未來產業趨勢。

COMPUTEX 2025圍繞AI科技產業應用及解決方案，貿協表示，新增AI服務技術區、機器人與無人機區、智慧商業服務解決方案區、系統及解決方案區及電競產品應用區等展區。

此外，InnoVEX新創展區匯聚多國新創企業、創投人士及加速器，帶動全球豐富的創意產業資源和資金，促進廠商跨國合作和創新能量交流。

主題演講COMPUTEX Keynote和論壇COMPUTEXForum歷年都邀請重量級產業人士開講，受到外界高度期待。貿協表示，將結合今年AI Next主題，邀請AI供應鏈上、中、下游至應用面的科技業龍頭，提供與會者最新的產業資訊，分享精闢的前瞻科技洞察。