台灣籌組新世代記憶體技術國家隊、旺宏扮先鋒 搶千億美元大餅
不讓韓、美大廠壟斷AI高頻寬記憶體（HBM）商機，台灣籌組新世代記憶體技術國家隊，旺宏（2337）扮先鋒。旺宏25日宣布，攜手國科會轄下國研院半導體中心，開發新型高密度、高頻寬3D DRAM，目標成為未來AI伺服器必備的新世代記憶體，搶攻高達千億美元的市場大餅。
目前發展AI必備的HBM由三星、SK海力士、美光等三大國際記憶體廠寡占，台廠無法有相關產品搶市。業界看好，旺宏攜手國研院半導體中心開發的3D DRAM，比現有HBM具AI應用優勢，除打破三大廠寡占市場局面，更將引領台灣記憶體業躍居國際要角。
旺宏表示，這次開發的新型高密度、高頻寬3D DRAM，具有高密度、高頻寬、能耗低、耐用度高等優勢，是全世界最早開發出此種新型3D DRAM的團隊之一。
國研院半導體中心指出，三大國際記憶體廠寡占的HBM，就是透過半導體封裝技術，將2D平面製作的DRAM層層堆疊及串連一起，但如何製造出更高頻寬、更高密度且更低耗能的HBM，是目前全球各研發單位及記憶體大廠的主軸研發方向。
這次旺宏與半導體中心合作開發新型高密度、高頻寬3D動態隨機存取記憶體，開發的是「低溫3D晶片製造技術」，旺宏將其應用在3D動態隨機存取記憶體，但這項技術可有很多應用面向，半導體中心已建立3DIC服務平台，已與業者展開合作。
旺宏在本次3D DRAM架構的HBM供應鏈中，主要透過旺宏提供的Bit-Cost Scalable專利製程技術，大幅減少3D堆疊記憶體的製程步驟，能節省製作時間、降低成本。
美光曾預估，2024年全球HBM市場規模將達160億美元，隨著AI蓬勃發展，相關商機2030年上看千億美元。
業界正向看待未來除AI伺服器外，各式邊緣終端裝置都可望使用到HBM，成為推動HBM市場規模快速擴增的主要關鍵，旺宏將有機會跨入千億美元的HBM市場。
業界分析，旺宏在記憶體專利研發領先全球，每年投入研發費用占全年營收比重至少一成，累計研發專利超過8,000項。目前全球僅數個頂尖研究團隊提出3D DRAM的雛形及結構，均在實驗階段，尚未進入量產，國研院半導體中心與旺宏合作開發的新型3D DRAM若順利導入量產，將在全世界建立領先地位。
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