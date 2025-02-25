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「tsmc」Logo掛上去了 台積電高雄F22廠掛牌

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
今天上午有民眾發現台積電高雄F22廠已經正式掛上「tsmc」的Logo，象徵意義重大。記者劉學聖／攝影
今天上午有民眾發現台積電高雄F22廠已經正式掛上「tsmc」的Logo，象徵意義重大。記者劉學聖／攝影

台積電在高雄楠梓設廠，經過兩年建廠去年底第一座P1廠已經開始試產，今天上午有民眾發現台積電高雄F22廠已經正式掛上「tsmc」的Logo，因應全球供應鏈對高階半導體需求，第一座P1廠將於今年正式營運量產，P2廠預計今年完工，P3廠去年8月通過環評、10月動工，P4、P5廠於今年2月中的環評初審已過關。

全球半導體晶圓製造龍頭台積電，在2023年8月宣布高雄F22廠以「2奈米先進製程」建廠，目前高雄廠P1已經完工，上周日民眾經過時發現外牆招牌已經開始動工，台積電高雄F22廠昨天請來吊車，將台積電招牌「tsmc」，正式掛在P1廠牆壁上，今天上午民眾經過，發現Logo已經正式掛上去，這也是「tsmc」字樣第一次出現在高雄楠梓廠，象徵意義重大。

因應全球供應鏈對高階半導體需求，台積電高雄廠區持續擴廠， P4、P5廠環評初審過關，估計5個廠完工後，未來總共將聘用8千名員工。

上周日有民眾發現台積電高雄F22廠外牆已經開始進行招牌安置作業。記者劉學聖／攝影
上周日有民眾發現台積電高雄F22廠外牆已經開始進行招牌安置作業。記者劉學聖／攝影
今天上午有民眾發現台積電高雄F22廠已經正式掛上「tsmc」的Logo，象徵意義重大。記者劉學聖／攝影
今天上午有民眾發現台積電高雄F22廠已經正式掛上「tsmc」的Logo，象徵意義重大。記者劉學聖／攝影

半導體 台積電 環評

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