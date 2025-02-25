網購藍牙產品審查費750元停徵 先繳費可退費
民眾網購國外自用2部以下手機、藍牙耳機等第二級電信管制射頻器材進口，NCC在2月起新增每案收審查費新台幣750元，引起民怨，NCC今天發布新聞稿指出，已停徵審查費，且追溯至實施日2月5日，若民眾已先繳費將會退費。
國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月對外預告電信管理業務規費收費標準第14條修正草案，民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元，此案今年2月5日正式生效。不過，原本民眾網購自用2部以下設備不用收取費用，近期因反映行政成本開始收取750元，掀起討論。
NCC為了回應最新民意，今天發布新聞稿指出，已於2月10日宣布暫緩收取郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費，並依規費法第12條規定，向財政部提出申請暫緩收取，同意停徵1年，並追溯至實施日2月5日起。
新制上路後，部分民眾已經繳費，NCC對此表示，先繳費者會退費，只是退費方式等細節還在研議。
NCC表示，已經啟動檢視相關法規是否完善，避免不肖業者以供自用的名義，進口未經審驗合格的電信管制射頻器材，會重新檢討郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費收費，依比例原則等，就收費方式與收費對象、數額再進行更周延估算，予以檢討調整。
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